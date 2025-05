Giovanna Roque detona MC Ryan após novo término: Ele é um manipulador, tóxico

A semana começou agitada para Giovanna Roque e MC Ryan! Nesta segunda-feira, dia 5, a influenciadora pegou todos de surpresa ao anunciar que o seu relacionamento com o funkeiro chegou ao fim. Os dois, vale pontuar, são pais de Zoe, de um ano de idade.

Em um breve texto, Giovanna afirmou que não existe mudança para lixo:

Gostaria de informar que eu e o Ryan não temos absolutamente mais nada! Não existe mudança para lixo! E nunca haverá, escreveu nos stories.

Momentos após o pronunciamento, Giovanna voltou a falar sobre o assunto, deixando claro que esta foi a última vez que o público está acompanhando esse circo. Além disso, ela afirmou que passará a se valorizar e amar:

Ele é um manipulador, narcisista, tóxico. Essa é verdade! E realmente, eu estava completamente cega em acreditar que se poderia mudar alguém. NÃO SE PODE MUDAR QUEM NÃO QUER MUDANÇA. Essa é verdade! Vamos aguardar os próximos capítulos desse personagem!

Em seguida ela expos o motivo do término:

Ele terminou comigo por uma coisa fútil na sexta-feira de manhã, por não obedecer as ordens do macho alfa. Já me mandando mensagem de uma suposta conversa de reatar na segunda-feira (risos), esse é o término dele... e o término proposital pra comer gente e voltar depois com a palhaça e, mais uma vez, me fazer de piada diante as vagabundas que ele se envolve... e não somente elas, já que a fofoca se espalha. Não é mesmo?

E encerrou:

Essa é a última vez que vocês assistem a esse circo, hoje coloco um ponto final de uma vez por todas e voltarei a me amar e me valorizar... pra então me reencontrar novamente comigo mesma.. porque pra ser real, eu nem sei mais quem eu realmente sou.

Após o pronunciamento de Giovanna, foi a vez de MC Ryan falar sobre o assunto. Através dos stories, ele negou que tenha traído a mãe de sua filha:

- Eu e a Giovanna estamos separados há alguns dias. Ela chegou na minha casa e viu algumas meninas lá! As meninas não estavam comigo e eu também não estava na casa na hora que ela entrou lá. As meninas estavam com meus amigos e eu não estava na casa no momento. Ela foi viajar, eu vim para a casa da praia com meus amigos. Ela chegou de surpresa na casa e tinha umas meninas. Não fiquei com ninguém, não trai a Giovanna. Na hora que ela chegou, eu não estava dentro da casa.

No final, ele declarou seu amor:

- Quero que ela me atenda. Eu amo ela e ela sabe disso. Não fiquei com ninguém. Amo a Giovanna independentemente de qualquer coisa. Ela é a mãe da minha filha.