Palmeiras arranca vitória suada sobre o Bahia nos acréscimos e pressiona o Botafogo

O Palmeiras conseguiu uma improvável virada sobre o Bahia na noite desta quarta-feira, em Salvador, e se fortaleceu na luta pelo título do Brasileirão. Em noite de pouca inspiração e dominado em alguns momentos na Arena Fonte Nova, o time alviverde encontrou forças para derrotar os baianos por 2 a 1 graças ao talento de Raphael Veiga, autor de um lindo gol de falta, e do faro de gol do artilheiro Flaco López, que deixou o banco de reservas para assegurar o triunfo perto dos acréscimos.

O desempenho não foi bom, mas sobrou algo que vinha faltando ao Palmeiras: eficácia. Luciano Rodríguez fez o gol da equipe baiana, que sofreu sua quarta derrota seguida e viu aumentar a pressão, sobretudo em cima do técnico Rogério Ceni.

Para o Palmeiras, a suada vitória é muito comemorada porque deixa a equipe com 67 pontos. Joga, portanto, a pressão sobre o rival carioca, líder isolado da competição. O Fortaleza, outro que ainda não entrou em campo, tem 63 pontos e é o terceiro. A disputa pela taça está polarizada entre os três.

Foram períodos diferentes no primeiro tempo. De dominado, o Palmeiras dominou, mas isso só no parte final. Antes, o Bahia pressionou e criou quatro chances até marcar com Luciano Rodríguez, atacante uruguaio que foi especulado no time alviverde antes de se tornar a maior compra do futebol nordestino - foi comprado por 12 milhões de dólares.

Foi com um chute rasteiro e potente de fora da área que o atacante abriu o placar na Fonte Nova. Parecia uma bola defensável, mas Weverton demorou a cair e foi buscar a bola no fundo da rede aos 26 minutos.

O gol sofrido fez o time paulista, até então sonolento e com claras dificuldades para jogar, acordar. A melhora não foi tão grande. Ao menos os palmeirenses ocuparam o campo de ataque, foram ganhando terreno e chegando perto do gol defendido por Adriel.

Estava complicado encontrar alternativas e solução ofensiva sem Estêvão, o jovem craque de 17 anos acostumado a decidir. Então, o jeito foi o outro protagonista do time aparecer. Raphael Veiga, vice-artilheiro da equipe no torneio, marcou seu décimo gol na competição ao acertar linda cobrança de falta no ângulo no fim da primeira etapa.

No segundo tempo, o Bahia foi quem mais procurou a vitória. Mesmo interessado na triunfo, o Palmeiras se limitou a se defender e não fez isso bem. Deu muitos espaços para os donos da casa atacar e não foi capaz de encaixar contra-ataques perigosos porque todos do setor ofensivo, em especial Felipe Anderson, fizeram um jogo medíocre.

A sorte para os paulistas é que os baianos não estavam com o pé na forma - quando marcaram, Jean Lucas estava em posição de impedimento. E mesmo em noite de mau futebol, de pouca inspiração, o Palmeiras conseguiu no fim a vitória graças ao artilheiro Flaco López. Ele saiu do banco para acertar uma potente cabeçada que bateu no travessão e pingou depois da linha. O árbitro demorou, mas confirmou o gol do artilheiro, goleador máximo da equipe na temporada, com 22 gols.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 2 PALMEIRAS

BAHIA: Adriel; Gilberto, David Duarte, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Tiago); Luciano Rodríguez (Everaldo), Thaciano (Biel) e Ademir (Cauly). Técnico: Rogério Ceni.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Murilo (Gustavo Gómez) e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno, Raphael Veiga (Flaco López) e Mauricio; Felipe Anderson (Gabriel Menino), Dudu (Rômulo) e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

GOLS: Luciano Rodríguez, aos 26, e Raphael Veiga, aos 40 minutos do primeiro tempo. Flaco López, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Marcos Rocha, Gilberto.

ÁRBITRO: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

PÚBLICO 36.445 torcedores

RENDA: 1.620.555,00

LOCAL: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).