Em despedida, filho de Liam Payne faz homenagem para o pai

Último adeus... Nesta quarta-feira, dia 20, aconteceu na Inglaterra o velório de Liam Payne, ex-membro do One Direction, que morreu em Buenos Aires, Argetina, em outubro. Entre as várias homenagens feitas por amigos e familiares, uma delas chamou a atenção: a de Bear, filho de sete anos de idade do cantor.

Segundo o jornal The Mirror, a família do artista britânico foi a última a chegar no local. Além de Bear, os pais de Liam também o homenagearam de forma parecida, eles fizeram as palavras Papai e Filho, em arranjos florais.

Além dos familiares de Payne, o dia foi marcante como o reencontro dos membros do One Direction, que tinham sido vistos juntos pela última vez em 2015. Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik estavam cabisbaixos ao lado dos amigos do cantor.