Corpo Liam Payne está sendo velado na Inglaterra com a presença de ex-One Direction

O funeral de Liam Payne está acontecendo nesta quarta-feira, 20, em uma cerimônia privada com a presença de familiares e amigos, entre eles os membros do One Directon, grupo que revelou o cantor. Payne morreu no mês passado após cair de uma varanda de hotel em Buenos Aires, na Argentina.

A cerimônia acontece em Amersham, nos arredores de Londres. Harry Styles, Zayn Malik e Louis Tomlinson, ex parceiros de grupo do One Direction, já chegaram ao local, além da namorada de Payne, Kate Cassidy.

A cerimônia será reservada apenas para família e amigos mais próximos. "A família dele fez um esforço enorme para organizar o funeral e dar a ele a despedida que ele merece", disse uma fonte à AFP.

Essa será a primeira vez que os membros do grupo se reúnem em 9 anos, mesmo de forma tão triste. O último show do grupo com a formação completa foi em outubro de 2015.

Amigo do cantor nega acusações de envolvimento na morte do astro

Rogelo "Roger" Noves, amigo de Liam Payne que estava com o cantor minutos antes de sua morte em Buenos Aires, na Argentina, foi indiciado pela morte do ex-integrante da One Direction.

Em entrevista ao Daily Mail, ele falou sobre o ocorrido. "Estou com o coração partido com essa tragédia e tenho sentido falta do meu amigo todos os dias", disse. Ele foi acusado de abandonar o amigo à beira da morte e ser cúmplice no fornecimento de drogas ao cantor.

Liam Payne morreu no dia 16 de outubro após cair do terceiro andar do hotel em que estava hospedado. A legislação argentina pode puni-lo com até 15 anos de prisão. Noves nega que tenha abandonado Payne. Além dele, dois trabalhadores do hotel em que o cantor estava hospedado também foram indiciados pela morte do artista.

"Nunca abandonei Liam, fui ao hotel três vezes naquele dia e saí de lá 40 minutos antes do que aconteceu. Tinha 15 pessoas no saguão do hotel conversando e brincando com ele quando fui embora. Nunca poderia imaginar que isso aconteceria", afirmou Roger.