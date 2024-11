Babi Muniz, Sacha Bali, Albert e Gui Vieira estão na roça em A Fazenda 16

Faltando um mês para a final de A Fazenda 16, mais uma roça foi formada. Na terça-feira, dia 19, rolou a votação de quem vai lutar pela preferência do público. Começando com a fazendeira, Luana, a indicada direta foi Babi Muniz, que vai disputar a berlinda com Sacha Bali, Albert e Gui Vieira.

Antes de qualquer voto ser feito, Gui Vieira o dono dos poderes do lampião ficou com o branco e entregou o papel laranja para Sacha Bali. Com uma novidade, Adriane Galisteu revelou para os peões que a partir desta roça, todos terão o limite de um minuto para rebater as acusações feitas ao receber um voto.

Finalmente indo para a votação cara a cara, Albert iniciou as indicações ao escolher Yuri Bonotto. Indo em Sacha, Sidney Sampaio e Flora votaram um em seguida do outro.

Mais uma vez, acusações de agressividade embasaram os votos feitos por um dos grupos em Sacha. De forma estratégica, Flor surpreendeu ao revelar que não tem problemas com Bali e escolheu indicar Gilsão, em quem Yuri e Gui também foram.

Depois de Sacha ser o mais votado da casa, rolou muita treta com os amigos de Babi afirmando que o ator é agressivo. Enquanto isso, os aliados do artista defenderam que todos no programa ficam gritando com todos. Antes de Bali puxar alguém da baia, ele escolheu aumentar as opções com Albert e Gilsão.

O terceiro banquinho foi ocupado por Albert, que iniciou o resta um por Flor. No final, quem foi para a roça foi Gui que vetou Albert da Prova do Fazendeiro.