Loucos na direita, loucos na esquerda

Os vereadores reeleitos de Santo André Ricardo Alvarez (Psol) e Marcelo Chehade (PSDB) travaram debate na Câmara na sessão da manhã de ontem, ao comentar operação da PF (Polícia Federal) contra grupo de militares que planejou matar, em dezembro de 2022, o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. “É inadmissível: a alta cúpula do Exército tramando a morte do presidente da República porque não aceitou o resultado das urnas, tramando contra a democracia (…) Fica aqui meu repúdio a esses golpistas e ao (ex-presidente Jair) Bolsonaro (PL), que é pai e mãe desse processo de desestabilização da democracia”, disse o psolista. Na sequência, ao ocupar a tribuna, Chehade fez coro a Alvarez no que se refere à gravidade do plano descoberto pela PF, mas lembrou que foi o Psol que iniciou a onda de violência política no País. “Não se esqueça, Alvarez, que foi um ex-filiado ao Psol (Adélio Bispo) que esfaqueou Bolsonaro (então candidato à presidência, em setembro de 2018), em um episódio bastante obscuro. Não foi só um plano, foi um atentado executado (…) Do mesmo jeito que há loucos na direita, há na esquerda também”, rebateu.

BASTIDORES

Irritação

A votação em primeiro turno de projeto de lei da mesa diretora que revogou o artigo 15 da lei 10686/2023, a qual estabeleceu reajuste para os servidores municipais e agentes públicos de Santo André, tirou do sério o presidente da Câmara, Carlos Ferreira (MDB). Ocorre que, depois de iniciada a votação, dois vereadores desistiram de votar. Porém, como ambos haviam registrado presença no plenário, o sistema eletrônico não permitia a conclusão do processo. Ferreira, então, irritou-se. “Vamos voltar essa porcaria”, disse o presidente da Casa. “Infelizmente, o sistema tem alguns problemas”, prosseguiu o emedebista, que repetiu a votação – desta vez de forma nominal, sem o uso do painel.

Prefeitos e prefeitas

O consultor e gestor público Saulo Monteiro lança hoje o livro Prefeitos, Prefeitas e seus Desafios. pela Ex-Libris Editora. A obra traz reflexão sobre os obstáculos e demandas que surgem no dia a dia da administração pública: escassez de recursos, disputas internas, pressões políticas e familiares, entre outros. O lançamento ocorre na Livraria Drummond (Av. Paulista, 2073, Conjunto Nacional), em São Paulo.

Parceria

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT), almoçou ontem com o presidente norte-americano, Joe Biden, que veio ao Brasil para participar da Cúpula de Líderes do G20, realizada no Rio de Janeiro. “A convite do presidente Lula, participei do almoço com o presidente dos Estados Unidos, para discutir a parceria entre os dois países na área do trabalho decente”, afirmou Marinho. Biden esteve em Manaus, capital do Amazonas, no último domingo, e aproveitou para sobrevoar a Amazônia.