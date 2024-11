Além dos quadros. Memórias dos quadrinhos. Uma história andreense. Um documentário. Estreia em 30 de novembro...

E quem dá a notícia neste ano da graça de 2024 é a poeta, fanzineira, roteirista e arte-educadora Thina Curtis, especialmente para “Memória”.

Fala, Thina:

“Além dos Quadros-Memórias dos Quadrinhos de Santo André” é um documentário convidativo que mergulha no universo das histórias em quadrinhos através das experiências e trajetórias de quadrinistas locais.

O curta explora a rica e efervescente cultura dos quadrinhos na cidade de Santo André, destacando a influência e o impacto dessas obras na comunidade e memória local atravessando gerações.

Com depoimentos afetivos de roteiristas, ilustradores e artistas desse cenário, o documentário revela os desafios e as conquistas enfrentadas por esses criadores, além de celebrar a criatividade e a paixão que impulsionam o cenário das HQs na região.

Participam do documentário dois cartunistas do Diário, Luiz Carlos Fernandes e Gilmar Machado. E mais: Renato Micael, Ed Bortolete, Guilherme Petreca, Larissa Dias, Paulo Mansur, Mônica e Lili Colonnese (filhas de Eugênio Colonnese), Vivi e Carlos (bibliotecários da rede municipal de Santo André).

ALÉM DOS QUADROS

Produção: Oskar Dimitry Rizzo Arêas (Kash), Victor Zanellato e Thina Curtis.

Edição: Willian Paiva.

Lançamento: 30 de novembro, das 13h às 14h30.

Local: Casa do Olhar de Santo André.

Endereço: Rua Campos Sales, 414.

Duração: 30 minutos de emoção. Memória pura. Não percam

Crédito das fotos 1 e 2 – Divulgação

EM BREVE. Identifiquem cenários do documentário, todos andreenses, uma arte coletiva destes artistas tão nossos

AUDIOVISUAIS.

MUITA HISTÓRIA.

PODERIAM SE PERDER.

VÃO SENDO RECUPERADOS.

VIVA A MEMÓRIA VIVA...

Há muita coisa naquelas fitas produzidas e rodadas com entrevistas e apresentações diversas. Fazem parte da Videoteca Pública de Santo André. Vão saindo das prateleiras para novas mídias. Trabalho solitário de um jornalista preocupado com a construção da memória audiovisual da região. Júlio Bastos. Acompanhem o projeto. Prestigiem. Participem.

NO AR – O projeto de recuperação dos audiovisuais de Santo André e Grande ABC vai explicado na entrevista desta semana da TV do Diário do Grande ABC.

Crédito da foto 2 – Divulgação

KAZUO OHNO (1906-2010). A apresentação do dançarino e coreógrafo japonês foi filmada no Teatro Municipal de Santo André. E as imagens estão sendo digitalizadas para que não se percam

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 22 de novembro de 1994 – Edição 8864

MANCHETE – Petroleiros desafiam Itamar (presidente da República). E podem parar.

DIADEMA – Prefeitura corta 28 servidores acusados de desviar verba.

MAUÁ – Moradores do Zaíra 6 sobem ladeira de 500 metros para obter água.

COMÉRCIO – Uma unidade das Lojas Americanas será abertura amanhã (23-11-1994) como âncora do Shopping Metrópole, ex-Center Shop, em São Bernardo.

EM 22 DE NOVEMBRO DE...

1909 - Antonio Chiarelli nascia no bairro do Brás, em São Paulo. Ator e diretor de teatro que mudou para Santo André em 1936.

"Sua participação foi decisiva para as atividades teatrais de Santo André", segundo José Armando Pereira da Silva, autor do livro "O teatro em Santo André, 1944-1978", de 1991.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Álvaro de Carvalho (1949, quando se separa de Garça) e Monte Castelo (1954, quando se separa de Araçatuba).

No Ceará, Barro, Chaval, Itatira, Jati, Marco, Monsenhor Tabosa, São Luís do Curu e Trairi.

No Rio Grande do Sul, Cruzeiro do Sul e Ibiaçá.

No Paraná, Iguaraçu e Santa Cecília do Pavão.

Em Rondônia, Ji-Paraná e Primavera de Rondônia.

E mais: Cabeceira Grande (MG), Cândido Mendes (MA), (PR), Lages (SC), Niterói (RJ) e Piracanjuba (GO).

HOJE

Dia da Música, do Músico e dos Cantores

Dia Nacional do Líbano.

Santa Cecília

22 de novembro

Viveu em Roma entre os séculos II e III. E a padroeira da música e do canto.

Ilustração: Convento da Penha, Vila Velha (ES)