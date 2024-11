Éder Militão passa por cirurgia e recebe apoio de Neymar Jr.: Já deu tudo certo

Muito bem-sucedida! Após se contundir no jogo diante do Osasuna, pela La Liga, e deixar o campo chorando, Éder Militão passou por uma cirurgia no joelho nesta terça-feira, dia 19. Nas redes sociais, o Real Madrid emitiu uma nota sobre o estado de saúde do zagueiro.

Nosso jogador Eder Militão passou hoje por uma cirurgia bem-sucedida de ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. A operação foi realizada pelo Dr. Manuel Leyes, sob a supervisão dos Serviços Médicos do Real Madrid. Militão iniciará seu processo de recuperação nos próximos dias.

Além do clube, o jogador postou uma foto no hospital e outra ao lado da família.

Graças a Deus minha cirurgia foi um sucesso. Muito obrigado aos doutores, ao Real Madrid, a minha família e a todos que me deram apoio nos últimos dias. A primeira parte já foi! Agora começa a caminhada pra voltar aos gramados!

Nos comentários, o jogador recebeu o apoio de Neymar Jr.:

Já deu tudo certo .. vambora.

Além do apoio de Neymar, Tainá Castro também se pronunciou:

Vamos com tudo meu amor. Te amo, escreveu a namorada.