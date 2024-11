Brasil pega Uruguai de olho na vice-liderança

Apesar do tropeço fora de casa no empate contra a Venezuela na última semana, o Brasil ainda pode acabar esta Data Fifa com saldo e moral positivos nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Para isso, a Seleção precisa bater o Uruguai, às 21h45, em Salvador, em confronto que pode valer a vice-liderança.

Dois pontos separam brasileiros e uruguaios. Neste momento, a Seleção é quarta colocada, com 17 pontos, enquanto a Celeste ocupa a segunda posição, com 19. Para garantir a vice-liderança, o Brasil precisa fazer o dever de casa, e ainda torcer por um tropeço da Colômbia (terceiro lugar, com 19 pontos), que joga mais cedo, às 20h contra o Equador.

Sem o lateral-direito Vanderson, suspenso por acúmulo de cartões, o técnico Dorival Júnior deve promover o retorno do capitão Danilo ao time titular. Dodô, da Fiorentina, convocado para suprir o desfalque, será novidade no banco de reservas.

Porém, o comandante ainda confia na manutenção dos titulares, e a lateral receberá a única mudança em relação à última rodada.

RODADA

Brasil x Uruguai será o último jogo da 12ª rodada das Eliminatórias. Mais cedo, às 21h, a líder Argentina (22) recebe o penúltimo colocado Peru (sete), buscando abrir maior vantagem na ponta, que é de três pontos.

Às 17h, Bolívia (oitava, com 12) e Paraguai (sexto, 16) se encaram em confronto direto por vaga na repescagem da Copa. E, às 21h, o Chile (seis) tenta sair da lanterna em um jogo contra a Venezuela (sétima. com 12).