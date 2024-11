Corrida Asas para Isabela será realizada domingo em Ribeirão

No próximo domingo (24), Ribeirão Pires será palco da corrida beneficente Asas para Isabela, um evento que promete reunir esporte, solidariedade e entretenimento no Complexo Ayrton Senna. Além dos participantes inscritos para a corrida, a população poderá aproveitar uma série de atrações abertas ao público.

O objetivo é arrecadar fundos para o tratamento da jovem Isabela Scomparim Sueiro, 15 anos, que tem paralisia cerebral e realiza terapia especial no Chile, um processo vital para seu desenvolvimento e qualidade de vida.

A programação terá início no sábado (23) com a entrega dos kits de participação (compostos pelo número de peito, camiseta do evento e outros itens essenciais), das 10h às 16h, no Complexo Ayrton Senna, localizado na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, Centro. Para a retirada, é necessário apresentar documento com foto e doar 1 kg de alimento não perecível. Caso a retirada seja feita por terceiros, será exigida a apresentação dos documentos do participante e do representante, juntamente com a doação. Vale-alimentos poderão ser adquiridos no local.

No domingo (24), as atividades esportivas começarão com a largada oficial da prova marcada para as 8h. As modalidades incluem percursos de 2.5 km, 5 km e 10 km, atendendo tanto iniciantes quanto corredores experientes. O evento deste ano atraiu mais de 2.500 participantes, reforçando a adesão da comunidade e a relevância da causa.

O Asas para Isabela se destaca também por oferecer uma programação cultural diversificada, que busca envolver toda a família. Os visitantes poderão curtir o show da banda Swingueira e a presença do locutor Thiago Nascimento, que será o mestre de cerimônias do dia. As crianças terão espaço com um camarim temático, além de uma plataforma 360 graus e uma cabine de fotos.

Isabela, que celebra 15 anos em 2024, é uma jovem que, apesar das dificuldades, inspira muitas pessoas com sua força e esperança. A arrecadação gerada pela corrida e as doações serão destinadas a garantir a continuidade de seu tratamento especializado no exterior, essencial para seu desenvolvimento. Para mais informações e inscrições, os interessados podem acessar o site oficial asasparaisabela.com.br ou entrar em contato pelo telefone (11) 99807-7722.