Com 1.236 crianças do Grande ABC, Correios abrem campanha de Natal

As cartinhas enviadas por crianças em situação de vulnerabilidade social aos Correios, com pedidos de presentes de Natal, já podem ser apadrinhadas a partir desta terça-feira (19). Nas sete cidades da região, a campanha registra até o momento 1.236 pedidos de apadrinhamentos.

São Bernardo lidera a demanda de presentes no aguardo de adoção, com cartas de 452 crianças recebidas. A seguir estão Santo André (360), Mauá (220), Diadema (125), Rio Grande da Serra (43), Ribeirão Pires (28) e São Caetano (8).

Segundo os Correios, os pedidos de Natal são de crianças com até 10 anos, muitas vezes desenhados, e com origem principalmente em instituições como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. “Há também um grupo de

crianças que encaminhe as cartas de forma independente, sendo, ao que pudemos notar, matriculadas em escolas da rede pública, do 1º ao 5º ano”, diz o superintendente estadual da companhia na Região Metropolitana de São Paulo, Renato Aparecido Rosa.

Uma das cartas independentes, à qual o Diário teve acesso, é de um são-bernardense que pede um calçado ao Papai Noel. “Meu sonho é ser jogador de futebol. Muitos falam que não vou conseguir, mas creio em Deus. (...) Aqui em casa, somos três irmãos e só a minha mãe. Para cuidar da gente, ela está afastada do trabalho, então as coisas estão bem difíceis. (...) No momento, minha mãe não pode me dar, mas se o senhor puder realize o meu sonho”, descreve.

Constam pela região pedidos como mochila, roupa, boneca, skate, bicicleta e até material escolar. Neste ano, para conceder algum pedido de Natal, é necessário acessar o blog da campanha (https://blognoel.correios.com.br) até 13 de dezembro e seguir as instruções. Também é possível encontrar cartas físicas nas agências regionais.

“Isto só é viabilizado com a participação da sociedade e por meio da infraestrutura que acionamos em todo o País. Para fazermos gratuitamente a entrega de presentes para crianças, que estão tanto em capitais como em aldeias indígenas de Norte a Sul do Brasil, é muito importante contarmos com a participação dos moradores do Grande ABC também”, finaliza Rosa.

Em 2024, a campanha celebra 35 anos de existência. No ano passado, pela primeira vez, a força tarefa que mobiliza agências e doadores por todo o País atendeu a 100% dos 270 mil pedidos.

ESTÍMULO

Para incentivar a boa ação na região, os Correios confirmaram a presença do Papai na Agência Central de Santo André nesta terça-feira (19), às 11h. O Bom Velhinho estará disponível para fotos e em busca de mobilizar o maior número de doadores a partir do lançamento da campanha.