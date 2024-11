Pessoas próximas à família de Silvio Santos explicam erro em lápide do apresentador

Um erro na lápide de Silvio Santos vem dando o que falar nas redes sociais desde que uma fã conseguiu tirar uma foto no local. Muitas pessoas repararam que, apesar do apresentador ter tido apenas filhas mulheres, no texto em sua lápide estava escrito a palavra filhos, no masculino.

O erro, no entanto, não carrega nenhum tipo de significado por trás, como, por exemplo, a existência de um filho do apresentador que não conhecemos. Na verdade, segundo apurou a colunista Mônica Bergamo, pessoas próximas à família explicaram que foi um erro na confecção da lápide.

A pedra possuí escritos em hebraico e ainda um versículo bíblico, além dos dizeres:

Aqui descansa Senor Abravanel ben Alberto, filho, amado escolhido de Deus para espalhar amor e alegria entre os homens.

Ao final, ainda é possível ler a parte que contém o erro:

Com muito amor de sua esposa, filhos e netos.

Diferente de outras grandes personalidades brasileiras, Silvio Santos escolheu ter seu velório e enterro reservado apenas para amigos e família. Com isso, e devido a regras do local onde ele está, o Cemitério Israelita do Butantã, imagens de seu túmulo não foram divulgadas até recentemente.