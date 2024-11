Leticia Colin e Michel Melamed celebram aniversário de cinco anos de idade do filho com tema de Beatles

Que fofura! O filho de Leticia Colin e Michel Melamed celebrou seu aniversário com uma festa com tema de Beatles. Os atores, que anunciaram a separação em julho de 2024 após nove anos de casamento, se juntaram para comemorar os cinco anos de idade de Uri.

A atriz abriu um álbum de fotos no Instagram com registros do dia, mostrando não apenas o herdeiro se divertindo muito, mas também detalhes da decoração inspirada na icônica banda britânica, que contou com muitos enfeites e réplicas do Yellow Submarine, décimo primeiro álbum de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.

Na legenda, a artista comparou o filho com Paul e falou sobre como ele ama a canção All You Need is Love, que é uma das faixas do álbum.

Meu amorzão! Curtimos demais, brincamos, dançamos e tivemos um dia inesquecível como todos do seu lado. Papai e mamãe te amam tudo. Em frente, meu mini Paul, e vamos com All You Need is Love que você já canta de cor?, escreveu Leticia.