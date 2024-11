Homens mascarados invadem Castelo de Windsor enquanto Kate Middleton, Príncipe William e os filhos dormem, diz jornal

Parece que Príncipe William e Kate Middleton levaram um susto envolvendo a segurança de sua família. Segundo uma apuração do jornal The Sun, homens mascarados invadiram o Castelo de Windsor, lar do Príncipe e Princesa de Gales, em busca de roubar veículos agrícolas.

Uma fonte contou ao jornal que tudo aconteceu no início de outubro, e que as suspeitam são de que os criminosos teriam passado um tempo vigiando o local, antes de agir. O alvo dos bandidos foi a Fazenda Shaw, que fica na propriedade do castelo. Na ocasião, tanto Kate quanto William e os filhos estariam no local.

- Eles teriam que saber que os veículos estavam armazenados lá antes de invadirem e saber qual seria o melhor momento para sair e escapar sem serem pegos. Então eles devem ter estado observando o Castelo de Windsor por um tempo. Há alarmes, mas a primeira vez que alguém soube que houve uma invasão foi quando eles arrombaram a barreira de segurança na saída do Shaw Farm Gate. A barreira precisou ser substituída porque estava muito danificada. Era uma noite de domingo em uma semana escolar, então os jovens príncipes e princesas estariam acomodados na cama no Adelaide Cottage, logo ali na esquina, mas ainda no terreno, contou a fonte.

Um porta-voz da polícia teria confirmado o ocorrido, e ainda acrescentado:

- Por volta das 23h45 do domingo, 13 de outubro, recebemos um relato de roubo em uma propriedade em Crown Estate, perto da A308 em Windsor. Os infratores entraram em um prédio de fazenda e fugiram com uma picape Isuzu preta e um quadriciclo vermelho. Eles então fugiram em direção à área de Old Windsor/Datchet. Nenhuma prisão foi feita até o momento e uma investigação está em andamento.

Ainda de acordo com o jornal, Middleton e William moram em um chalé em Windsor desde 2022.