De saída do Flamengo, Gabigol repete Cristiano Ronaldo e lança canal no YouTube

Na contramão de boa parte dos ídolos brasileiros em atividade, o atacante Gabigol tem uma série de produtos inspirados em sua marca e que miram diferentes tipos de público, em especial, o infantil. Apesar das polêmicas, o jogador de 28 anos investe em sua imagem. E, para tanto, começou a apostar nos vídeos. Na semana passada, ele lançou seu canal no YouTube, repetindo outros ídolos do futebol, como Cristiano Ronaldo.

Em comunicado nas redes sociais, ele anunciou aos fãs a novidade e fez a publicação do primeiro um vídeo, aparecendo uma imagem dele cercado dos títulos conquistados no Flamengo, com a música "Me dê motivo", do cantor Tim Maia - era um recado indireto à diretoria do clube carioca sobre sua saída. Foram mais de 220 mil views em menos de 24 horas.

Na última temporada, Gabigol promoveu o lançamento do livro "Minha História com o Gabigolzinho". Na obra, o personagem Gabigolzinho e os seus novos amigos, os tripulantes de uma nave, apresentam a biografia do jogador e apresentam atividades de escrever, colorir e interagir, de forma lúdica, com a trajetória do ídolo rubro-negro.

Não é a primeira vez que o jogador realiza ação deste tipo. Em 2023, ele divulgou o lançamento de um kit exclusivo para comemorar uma marca histórica: ao fazer o gol no empate de 1 a 1 com o Racing, chegou aos 30 gols na Copa Libertadores e se tornou, de forma isolada, o maior artilheiro brasileiro na história da competição. No mês passado, ele já havia anunciado o lançamento de novos produtos exclusivos com sua marca, como modelos com a marca Gabigolzinho e Lil Gabi, e a reformulação de sua loja oficial virtual, a Gabigol Store.

Para especialistas em marketing esportivo, apesar das polêmicas que também acompanham sua carreira, Gabigol tem uma força gigantesca no campo do marketing. "Nossos ídolos possuem uma força de exposição gigantesca e precisam estar muito atentos em tudo, não somente de sua saúde e técnica para dentro das quatro linhas, mas também nos momentos extracampo", afirma Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa especializada em marketing esportivo.

"Ao longo da carreira, é muito importante se cercar de um time de profissionais que saiba cuidar de todos os pontos de contato com os fãs, os atletas e sua família precisam ter conhecimento do impacto de cada fala, de cada ação. No caso do Gabigol, tive oportunidade de conhecer o staff e fiquei impressionado com o profissionalismo das pessoas que dão suporte na sua carreira."

Para Ivan Martinho, professor de marketing esportivo da ESPM, o jogador soube criar uma audiência independente, ligada ao futebol, mas sem relação direta com os clubes que defende. "As redes sociais possibilitaram que ídolos pudessem construir uma audiência própria e que não mais dependa exclusivamente do clube que jogam ou da entidade que representam. O passo de Gabigol na direção de monetizar essa base de fãs de maneira independente com produtos próprio se assemelha ao que já vimos em alguns ídolos dos esportes americanos."

O projeto do canal do YouTube foi produzido pela família do atleta, em parceria com a 4ComM, empresa que gerencia a carreira do jogador, e também a SoÍdolos Oficial. "Pessoas preferem se relacionar com outras pessoas. O Gabigol entendeu essa dinâmica e está bem à frente do mercado brasileiro quando o tema é construção de marca e imagem do mercado de jogadores, exatamente por ações como essa. A tendência é que outros players, assim como no mercado europeu e americano, tenham essas iniciativas", diz Bruno Brum, CMO da agência End to End, de marketing esportivo.