Sabrina Sato usa vestido vermelho para gravar especial de fim de ano da Globo

Deslumbrante! Sabrina Sato publicou uma sequência de fotos comemorando a gravação do especial de fim de ano da Globo. Nos cliques, a atriz apareceu usando um vestido vermelho da marca Lenny Niemeyer e chamou a atenção da web com o look.

Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos, é só querer... E foi uma delícia gravar esse dia ao lado de pessoas tão queridas e profissionais que admiro tanto. Obrigada família Globo por tanto carinho. E escolhemos um vestido lindo da minha amada Lenny Niemeyer, escreveu ela.

Nos comentários diversos amigos e fãs de Sato se derreteram pela beleza da modelo e escreveram:

Que maravilhosa, disse Karina Sato, irmã da Sabrina.

A sua felicidade é a nossa, falou Kika Sato, mãe da apresentadora.

Seu noivo, Nicolas Prattes, também se derreteu pela amada e escreveu: Estou nessas fotos tem um tempo já.

E Tatá Werneck comentou: Te amo minha musa.