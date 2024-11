Branco Mello celebra resultados de exames após retirar tumor: Aproveitando cada dia

Momento de celebração! Nas redes sociais, Branco Mello compartilhou um vídeo se divertindo ao lado de Angela Figueiredo, ao som de Have You Ever Seen The Rain, da banda Creedence Clearwater Revival.

Na legenda da publicação, Branco escreve com alegria que os resultados de novos exames mostram que não há mais sinal de tumor. Em agosto de 2024, o músico teve que passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor na amígdala.

Olá, amigos queridos! Estamos comemorando os resultados dos exames de rotina que fiz essa semana e não apontaram mais nenhum sinal de tumor. Agora é continuar vivendo e aproveitando cada dia. Viva a vida!

Vale lembrar que esta não foi a primeira vez que ele tratou a doença. Em 2018, Mello ficou três meses afastado dos Titãs por conta do tumor.