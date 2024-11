Vem aí! Carolina Dieckmann confirma estar no elenco do remake de Vale Tudo

Finalmente veio a tão esperada confirmação! Os fãs de Vale Tudo estão na ansiedade para saber quem são os atores que estarão no elenco do remake a icônica novela. Na noite do último sábado, dia 15, Carolina Dieckmann fez a alegria dos seguidores ao confirmar que possui um papel na atração, que deve ser exibida em 2025.

A atriz compartilhou nos Stories do Instagram uma foto do roteiro do primeiro capítulo da nova versão de Vale Tudo, folhetim que passou nas telinhas da Rede Globo em 1988. A capa do documento tem o seu nome escrito com caneta laranja.

Sem revelar qual personagem interpretará na novela, Carolina deixou uma simples legenda, dizendo:

Oi, dona Glô...