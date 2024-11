Ribeirão Pires terá Natal Mágico com desfile, shows e decoração especial

A Prefeitura de Ribeirão Pires iniciou os preparativos para a celebração de fim de ano em grande estilo com o Natal Mágico, que será realizado nos dias 7 e 8 de dezembro. A festividade acontecerá em dois locais principais – o Paço Municipal e a Rua Felipe Sabbag. A programação completa será divulgada nos próximos dias.

De acordo com o Paço, o Natal Mágico inclui uma série de atividades para todas as idades. O desfile de Natal será um dos principais atrativos, no dia 7 de dezembro, a partir das 19h, trazendo personagens natalinos, carros alegóricos e muita música para animar o público. Além disso, serão realizados shows e apresentações teatrais que retratarão clássicos do período natalino.

A Rua Felipe Sabbag será transformada com iluminação especial e ornamentos típicos, enquanto o Paço Municipal ganhará detalhes que remetem à magia do Natal. O Jardim Japonês e a Vila do Doce também participarão da decoração, proporcionando um passeio que une tradição e modernidade.

Unidades de ensino públicas e particulares participam da programação, bem como a Emarp (Escola Municipal de Artes) da cidade. O Paço Municipal também sediará, durante os dias 7 e 8 , feira de artesanato e feira de expositores de produtos feitos com Cambuci.

O acesso a todas as atividades do evento será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração, um gesto que fortalece o espírito solidário característico da época natalina. Os alimentos arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade, e as rações serão distribuídas para abrigos de animais e organizações de proteção animal da região.