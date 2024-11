Ponte Preta volta à Copa do Brasil e abre caminho para a Portuguesa

A situação da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro não é nada fácil, mas o time teve uma boa notícia nesta sexta-feira. Isso porque o Mirassol empatou com o Operário-PR, por 1 a 1, e não tem mais chance de ser campeão. O título ficará com Santos ou Novorizontino, o que confirma a Ponte Preta na Copa do Brasil em 2025 e dá esperança para a Portuguesa.

O time de Campinas não participou da Copa do Brasil em 2024. Em sua última participação, em 2023, goleou o Fluminense-PI por 4 a 0 na primeira fase, mas caiu na segunda fase após ser derrotada pelo Brasil-RS por 2 a 0, em Pelotas. Sua melhor campanha foi em 2001, quando chegou às semifinais, mas perdeu os dois jogos para o Corinthians, por 2 a 0 e 3 a 0.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) tem direito a seis vagas, sendo cinco pela classificação no Paulistão e uma pela Copa Paulista. Inicialmente, as vagas eram de Palmeiras, Santos, Red Bull Bragantino, Novorizontino e São Paulo.

Entretanto, o Palmeiras já garantiu vaga por confirmar presença na Libertadores via Brasileirão. Assim, a Inter de Limeira, sexta colocada no Paulistão, entrou na Copa do Brasil. Com o empate do Mirassol, o título da Série B ficará com um paulista: Santos (68 pontos) ou Novorizontino (64).

Este futuro campeão vai carimbar vaga na Copa do Brasil, abrindo mais uma vaga, que será concedida à Ponte Preta, próxima na lista de espera.

Esse cenário também deixa a Portuguesa otimista para participar da Copa do Brasil. Para isso, precisa que o São Paulo se classifique à Libertadores pelo Brasileirão. Isso está bem próximo de acontecer, já que o tricolor ocupa o sexto lugar com 57 pontos, 11 a mais do que o Bahia, primeiro fora do G-4, com 46.

Além disso, o G-7 pode virar até G-9 com os títulos da Libertadores, entre Botafogo e Atlético-MG, e Sul-Americana, entre Cruzeiro e Racing-ARG. A possibilidade de virar G-9 empolga até mesmo o Corinthians.

Com a reação, o Corinthians subiu para o 11º lugar com 41 pontos, seis a menos do que o Cruzeiro, que fecha o G-7 e apenas dois a menos do que o Vasco, atual nono colocado com 43. Conseguir uma vaga para a Libertadores é a única chance para o Corinthians disputar a Copa do Brasil em 2025.