Akira Auriani anuncia mais cinco nomes do primeiro escalão

O prefeito eleito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), e a vice-prefeita eleita, Vilma Marcelino (PSB), anunciaram ontem mais cinco nomes do primeiro escalão do governo a partir de 2025. André Caparroz comandará a pasta de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Elza Iwasaki assumirá a Secretaria da Família e do Desenvolvimento Social. Izaías Fernandes estará à frente da Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil, e Jefferson Crispim a pasta de Serviços Urbanos. A Comunicação ficará com Danilo Silveira.

Com o novo anúncio, 11 das 15 pastas já têm os secretários definidos. Atualmente são 17, mas Akira anunciou que vai reduzir duas. No início do mês foram anunciados Fabiana Bédia da Silva Lopes, como secretária de Saúde; Roberto Bernardo, em Finanças; Fábio Nunes, para Assuntos Jurídicos; Vinícius Brum, em Educação; Paula da Silva Costa, na Chefia de Gabinete, e Billy Bartholomeu, na coordenadoria de Cultura – que, no primeiro momento, continuará subordinada à Secretaria de Educação.

Akira afirmou que todos os secretários têm de produzir um trabalho que chegue à população. “Os secretários terão a missão de levar aos moradores serviços básicos que hoje a cidade não tem. Precisamos mostrar o quanto Rio Grande da Serra pode crescer e pode se desenvolver”, destacou.

O prefeito eleito afirmou que os últimos nomes do primeiro escalão devem ser anunciados dentro de 15 dias, quando pretende ter em mãos informações oficiais sobre a situação da Prefeitura e anunciar um plano de ação para ser implementado já a partir de janeiro.

A comissão de transição de governo realizou algumas reuniões e aguarda, neste momento, o envio de relatório por parte do atual gestão com informações sobre finanças, contratos e projetos em andamento. A previsão, segundo Akira, é que os documentos sejam entregues até a próxima semana. “A partir disso, teremos mais subsídios para traçar nosso planejamento de trabalho para 2025, priorizando setores essenciais”, destacou.

DESAFIO

Akira afirmou que um de seus maiores desafios é montar uma equipe de secretários que olhe pela população. “Hoje aqui ninguém procura títulos. Procuramos nos dedicar para fazer o melhor. Lá atrás nós tínhamos um sonho. Hoje temos a oportunidade de tornar realidade tudo que sonhamos. O exemplo disso é que todo o time já vem trabalhando, independentemente de estar à frente da respectiva secretaria.”

Durante a coletiva, cada secretário expôs ações que serão prioritárias em sua área. O Desenvolvimento Econômico e Turismo focará na exploração de potenciais da cidade, no fomento à agricultura familiar e em ações para atrair empresas de tecnologia (startups). Na Segurança, a criação de Central de Monitoramento receberá atenção especial. O futuro governo terá como meta principal na área social o reordenamento de programas e serviços, para garantir os direitos da população mais vulnerável.