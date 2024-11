Mike Tyson volta ao ringue em luta contra influenciador

Após quatro anos de espera, o norte-americano Mike Tyson, lenda do boxe mundial, retorna aos ringues, para uma luta contra o influenciador Jake Paul. O combate será nesta sexta-feira (15), em Dallas, nos Estados Unidos, e tem início marcado para as 22h.

A última vez em que Tyson participou de uma luta foi em 2020, quando encarou o também ex-boxeador Roy Jones Jr., em um evento especial, que acabou em um empate simbólico após oito roundes sem contagem de pontos.

Seu adversário, Jake Paul, é 31 anos mais novo que o ex-boxeador, e é um influenciador que ficou famoso por vídeos no YouTube, em um canal que já conta com mais de 20 milhões de inscritos. O norte-americano entrou no mundo do boxe em 2018, e em sua trajetória no esporte, já enfrentou e bateu nomes como Tyron Woodley, ex-campeão do peso meio-médio do UFC, e Nate Diaz, outro ex-UFC.

Porém, sua maior luta foi contra o brasileiro Anderson Silva, um dos maiores nomes da história do UFC, em 2022. O embate terminou com mais uma vitória do norte-americano, por decisão unânime dos juízes após três roundes.

O duelo entre Mike Tyson e Jake Paul foi anunciada em março, com data prevista para julho, porém, foi remarcada para a noite desta sexta-feira, por causa de problema de saúde da lenda.