Graciele Lacerda exibe barrigão após deixar academia

Olha ela! Graciele Lacerda está esperando sua primeira filha com o marido, Zezé Di Camargo. Entrando na reta final de sua gestação, a influenciadora foi clicada deixando uma academia localizada em Alphaville, São Paulo.

Com um look na cor azul e usando um top, Graciele deixou o local mexendo no celular, segurando uma garrafinha com água e exibindo o barrigão de sete meses. Vale pontuar que a empresária será mãe de uma menina, que recebeu o nome de Clara.

No dia 3 de outubro, Graciele celebrou mais um ano de vida e comemorou a chegada do novo ciclo com um ensaio fotográfico.

Hoje é o meu aniversário e nos últimos 6 anos, nessa data, eu apenas pedia a Deus que tivesse o privilégio de gerar uma vida. E cá estou eu, comemorando meus 44 anos, grávida da minha filha Clara, como sempre sonhei! Sem sombra de dúvida esse é o maior presente que eu poderia ganhar, escreveu.