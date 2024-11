Som. Imagem. História. Como salvar tudo isso? Santo André dá o primeiro passo. Do século XX ao XXI... ...um SOS salvador.

Durante mais de 30 anos, Júlio Bastos atuou na Prefeitura de Santo André, na maior parte do tempo junto à Videoteca Municipal e uma parte menor na área fotográfica.

Agora, graças à chamada Lei Paulo Gustavo, o jornalista e editor de imagens apresenta os primeiros resultados de um projeto de digitalização de fitas magnéticas que registram fatos históricos da cidade acumulados entre as décadas de 1990 e 2010, quando se populariza a era do digital.

Contas feitas, são pelo menos 20 anos de história em forma de som e imagem. E uma boa lista de acontecimentos salvos, o que inclui nomes como os da atriz Sonia Guedes, sindicalista Marcos Andreotti, advogado e escritor Antonio Possidonio, professora Glória Shimabuco (a Glorinha), ator e compositor Mario Lago, cantor Jerry Adriani.

Em entrevista à TV do Diário do Grande ABC, Júlio Bastos destaca a importância de a cidade de Santo André ter registrado (e armazenado) fatos históricos locais e que os mais novos nem chegaram a conhecer.

Informa o jornalista: “Há muito tempo a gente vem tentando digitalizar esse acervo histórico preservado na Videoteca Municipal. As fitas magnéticas de antigamente têm um período de vida útil. A durabilidade de um videocassete é de 15 anos. E hoje nem há aparelhos para rodar essas fitas. Fica cada vez mais difícil conseguir assistir o que está nas fitas, além do perigo do bolor”.

O primeiro lote de som e imagens recuperados demonstra que a digitalização é fundamental. Mas há muito a se fazer e uma solução definitiva passa pela criação de um arquivo municipal aparelhado para preservar fitas, fotos, mapas e outros documentos, a exemplo do Arquivo Público de São Paulo.

No Grande ABC, a Fundação Pró-Memória de São Caetano é um exemplo de tentativa desta preservação. Mas nenhuma das sete cidades tem uma política eficaz, definitiva, de preservação do analógico.

NO AR – A entrevista de Júlio Bastos vai mesclada com cenas recuperadas e pode ser assistida em www.dgabc.com.br e demais plataformas do Diário.

AMANHÃ EM MEMÓRIA – Uma entrevista histórica de Sonia Guedes, com lembranças da infância em Paranapiacaba e histórias do teatro em Santo André.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 – Luca Dias Gonçalves/DGABC-TV (foto e reproduções)

HISTÓRIA RECUPERADA. Júlio Bastos, Jerry Adriani, Mário Lago e uma imagem antiga de Santo André recuperada, a Serraria Sortino, que ficava na Avenida Queiroz dos Santos: o Grande ABC agradece

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 17 de novembro de 1994 – Edição 8860

MANCHETE – Motoristas voltam hoje (17-11-1994) ao trabalho.

ELEIÇÕES 94 – Mario Covas é o governador, mas Francisco Rossi venceu no Grande ABC, mesmo sem o apoio dos prefeitos: 44,19% a 41,87%. O pedetista só perdeu em Santo André e São Caetano.

EDITORIAL – O voo tucano. O PSDB tem uma oportunidade única de fazer a reforma de que o País carece há décadas.

SÃO BERNARDO – Só dois moradores vivem no bairro Imigrantes, o maior da cidade, com área quatro vezes e meia maior que a de São Caetano.

O bairro Imigrantes era formado por uma reserva florestal da Mata Atlântica e habitado pelo casal Maria Sila e Cosme Tadeu São José, que cuidavam da manutenção de uma torre de tráfego aéreo da Aeronáutica.

RIBEIRÃO PIRES – O Jardim Caçula estava abandonado. Várias ruas foram pavimentadas pela metade.

CULTURA & LAZER – Raul Cortez voltava a Santo André com peça sobre Greta Garbo.

EM 17 DE NOVEMBRO DE...

1889 - Dom Pedro II e família embarcavam para a Europa, depois de proclamada a República.

1899 - Lei número 4 do Município de São Bernardo criava o imposto sobre serraria a vapor ou engenho de serra.

1904 – São Paulo realizava um concurso de condutores de instrumentos de arado na Várzea do Carmo.

Eram várias provas: manejo de arado, grade, cilindro, semeador, mais demonstração de diferentes máquinas agrícolas.

Uma inovação: desenvolver o gosto pelo trabalho mecânico, “sem o qual não recuperaremos a nossa lavoura”.

HOJE

Igreja celebra neste domingo o VIII Dia Mundial dos Pobres.

O terceiro domingo de novembro, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1995, marca o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito, mais conhecido como “WDR, World Day of Remembrance” .

Dia Nacional de Combate à Tuberculose

Dia Internacional do Estudante

Dia da Criatividade

Dia Internacional de Sensibilização para a Prematuridade.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Bálsamo. Elevado a município em 1954, quando se separa de Mirassol.

Na Paraíba, Dona Inês e Tavares.

No Mato Grosso do Sul, Feliz Natal, Gaúcha do Norte e Novo Mundo e Paranhos.

E mais: Aparecida do Rio Doce (GO), Maranguape (CE) e Rio do Pires (BA).

33º Domingo do Tempo Comum

17 de novembro

“O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão".

Mateus 24:35.