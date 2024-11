Sérgio Guizé impôs condições especiais antes de aceitar nova novela

Sérgio Guizé é um ator dos mais requisitados, não só pela TV, mas também pelo cinema e teatro, por quem tem uma preferência sempre especial. Já são dezenas de trabalhos no CV e o atual atende por Perfeita!, ao lado de Sol Menezzes e Gustavo Machado.

Independentemente disso, ele agora aceitou o convite da Globo para protagonizar Êta Mundo Bom! – Parte 2, substituta de Garota do Momento, mas fez questão, neste novo acordo, de deixar combinado que nunca poderá gravar aos sábados e domingos. Reivindicação aceita.

Assim, aos finais de semana, ele poderá viajar pelo País para participar de festivais de teatro ou aparecer em outras programações.

As gravações de Êta Mundo Bom! 2, um total de 197 capítulos, escritos por Walcyr Carrasco e colaboradores, terão início entre fevereiro e março de 2025, porém, o processo de preparação será disparado em breve. O lançamento só em 9 de junho.

Guizé voltará a interpretar Candinho, na São Paulo dos 1950, e terá como missão encontrar o filho, que, segundo a sinopse “desapareceu durante uma fuga malsucedida de Filó (Débora Nascimento) e Ernesto (Eriberto Leão)”.

Nessa caminhada, o personagem continuará acreditando que “tudo que acontece de ruim na vida é pra meiorá”. Seus fiéis escudeiros serão o professor Pancrácio (Marco Nanini) e o burro Policarpo.

TV tudo

1.800

A Praça, do Carlos Alberto de Nóbrega, completa 1.800 exibições na noite desta quinta-feira. Uma marca histórica. Entre os programas de humor, nenhum outro dos nossos chegou a tanto. Se considerarmos desde os tempos do velho Manoel, aí, então, vai bem longe.

Encontro

Foi das mais produtivas a reunião da direção do SBT com representantes de todas as emissoras da rede, próprias e afiliadas, na terça-feira, sob o comando de Daniel Abravanel e a participação integral de Daniela Beyruti e Fernando Fischer. Os novos diretores também estiveram presentes.

Pauta

Além da nova estrutura organizacional do SBT, foi apresentado um panorama dos números atuais, aspectos comerciais e planos para o digital. Uma grande conversa, com a discussão de erros e acertos. Percebeu-se, inclusive, o desejo da sua alta cúpula em deixar permanentemente aberta a caixa de diálogo com a rede. No ar, o tempo todo, um sentimento de reação.

Vale Tudo

O Provoca, do Marcelo Tas, da próxima terça-feira, às 22h, na TV Cultura, será especial. Tas vai receber a autora Manuela Dias, responsável pelo remake de Vale Tudo, o grande lance da Globo na comemoração dos seus 60 anos. ‘Quem Matou Odete Roitman?’ - eis a questão.

Ponto sem nó

A Globo acabou com os contratos de longa duração, mas só até a página dois. Aquele que perigas de acertar com uma concorrente qualquer, é sempre lembrado para compromissos mais longos. Caso do Alexandre Nero, craque. Ontem, a colunista Anna Luiza Santiago, de O Globo, informou que ele assinou por ‘prazo longo’. Um dos casos de exceção.

Outra ressalva

Mas aí da Rede TV!: o TV Fama será o único que não entrará no recesso padrão da emissora, diferentemente de todos os outros programas que, embora com edições inéditas, estarão com as suas equipes em férias coletivas. Por se tratar de um jornal de celebridades, seguirá ao vivo, com um rodízio entre os seus participantes.

Programa do Lucas

O SBT ainda não fala, mas já está definida para 8 de março, um sábado, 14h, a estreia do Eita Lucas!, do Lucas Guimarães. Semanal, com uma hora de duração. Aliás, outras mudanças importantes de grade devem acontecer na ocasião.

Especial do Gusttavo Lima

Também como novidades, o SBT já tem definidas as exibições de um especial Gospel para o Natal e outro, para o réveillon, com Gusttavo Lima. Datas e horários de exibição serão oportunamente divulgados.