Charge - 14 de novembro de 2024

Os deputados federais do Grande ABC divergem sobre o projeto que prevê o fim da jornada de seis dias de trabalho para um dia de descanso (6x1). A proposta de Erika Hilton (PSOL-SP) atingiu nesta quarta-feira (13) o número de assinaturas necessário para começar a tramitar na Câmara dos Deputados. Para se tornar uma matéria em tramitação na Casa, o texto precisava de, no mínimo, 171 assinaturas de apoio.

Atualmente, a Constituição Federal estabelece que a jornada de trabalho deve ser de até oito horas diárias e 44 horas semanais, o que viabiliza o trabalho por seis dias com um dia de descanso. A proposta da psolista estabelece a duração do trabalho de até oito horas diárias e 36 semanais, com jornada de quatro dias por semana e três de descanso.