TRE-SP inaugura novas sedes eleitorais no Grande ABC

O presidente do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), desembargador Silmar Fernandes, inaugurou nesta quarta-feira (14) duas novas sedes de zonas eleitorais no Grande ABC - uma em Santo André e outra em São Bernardo. Os dois municípios possuem 1.729 e 1.996 seções eleitorais, além de 155 e 165 locais de votação, respectivamente. Durante o evento, o magistrado ressaltou os avanços trazidos pelo projeto de reestruturação das unidades eleitorais no estado.

Em Santo André, que possui cerca de 581 mil eleitores aptos, a nova sede abrigará seis ZEs (zonas eleitorais): 156ª, 263ª, 264ª, 306ª, 307ª e 383ª. Em São Bernardo, que conta com cerca de 641 mil eleitores, o novo prédio da Justiça Eleitoral reunirá outras seis ZEs: 174ª, 283ª, 284ª, 296ª, 409ª e 414ª.

“A ideia de reunir todos os cartórios em um único local é facilitar a vida do eleitor. Antes, os cartórios estavam espalhados pela cidade. Agora, o eleitor sabe que, independentemente da zona eleitoral a que pertença, pode procurar esse cartório para ser atendido. Mesmo que muitos dos nossos serviços possam ser feitos pela internet, o eleitor tem à disposição um local físico para ser bem atendido, em um espaço arejado, de fácil acesso e com condições dignas”, afirmou o desembargador Silmar Fernandes ao Diário.

As novas sedes estão adaptadas às normas de acessibilidade, com fácil acesso a transporte público – que, segundo o presidente do TSE-SP, refletem o compromisso com a inclusão e o conforto dos eleitores.

Além disso, o local concentra todas as urnas distribuídas aos colégios da cidade em período de eleição, o que otimiza a logística e garante maior eficiência no processo eleitoral.

“A mudança para este novo espaço, embora tenha ocorrido pouco antes das eleições, facilitou muito a concentração das urnas em um único local. As urnas saíram daqui para todos os colégios onde houve eleição, o que facilita a estrutura e a logística do processo. Sem dúvida, foi muito bem aproveitado”, completou Fernandes.

O projeto de modernização das sedes das zonas eleitorais faz parte de uma iniciativa mais ampla do TRE-SP – que, desde 2022, vem adotando a assunção dos encargos financeiros e a aquisição de instalações próprias para os cartórios eleitorais em diversas cidades do Estado. Antes, muitas unidades estavam instaladas em prédios cedidos pelas Prefeituras. “Com isso, paulatinamente, vamos cortando o cordão umbilical com as Prefeituras e, assim, todo mundo trabalha independentemente”, ressaltou o presidente do TRE-SP.