José Guimarães: Caso as explosões tenham motivação política, que responsáveis sejam punidos

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), afirmou na noite desta quarta-feira, 13, na mídia social X que, caso as explosões que aconteceram na noite desta quarta-feira, 13, em Brasília, tenham "motivação política, que os responsáveis sejam punidos com o rigor da lei".

"Estamos acompanhando as investigações sobre a explosão ocorrida em frente ao STF. Confiamos nos órgãos de segurança e nas instituições do Estado no cumprimento de suas funções de esclarecer o fato à sociedade brasileira", afirmou. "Basta de violência!", escreveu.