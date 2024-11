Dave Coulier revela ter um tipo de câncer agressivo:Tem sido uma viagem de montanha-russa

Nesta quarta-feira, dia 13, a revista PEOPLE revelou que Dave Coulier foi diagnosticado com linfoma não hodgkin. Um tipo de câncer que se origina nas células do sistema linfático.

O ator de 65 anos de idade, conhecido pelo seu papel em Full House e Três é Demais, contou que foi diagnosticado em outubro depois de contrair uma infecção respiratória que veio a causar um grande inchaço em seus gânglios linfáticos. Esse aumento foi tanto que chegou a ficar do tamanho de uma bola de golfe. Dave disse que seu médico recomendou exames, além de uma biópsia.

O ator, que precisará de tratamento intensivo, relembrou como foi receber a notícia do câncer que está em estágio três:

Três dias depois, meus médicos me ligaram de volta e disseram: Gostaríamos de ter notícias melhores para você, mas você tem linfoma não-Hodgkin, chamado de células B e é muito agressivo.

O comediante comparou a luta contra a doença a uma montanha russa:

Eu fui de, eu peguei um pequeno resfriado para eu tenho câncer, e foi bem avassalador. Esta tem sido uma viagem de montanha-russa muito rápida.

Ao saber do seu diagnóstico, sua esposa Melissa Bring e alguns de seus amigos próximos na área médica, se reuniram para trabalhar e encarar seu diagnóstico de frente.

Todos nós meio que juntamos nossas cabeças e dissemos: Ok, para onde estamos indo? E eles tinham um plano muito específico de como iriam tratar isso.

Dave ainda contou que encontrou um ponto positivo em seu diagnóstico após o teste de medula óssea voltar negativo.

Naquele ponto, minhas chances de cura foram de algo baixo para uma faixa de noventa por cento. E então esse foi um ótimo dia.

Nessa batalha contra o câncer, Coulier afirmou que está escolhendo manter uma perspectiva positiva:

Eu olhei para como essas palavras afetaram [Melissa] e pensei, sabe de uma coisa, eu vou ser forte durante isso, não apenas por mim, mas eu vou ser forte por ela.

Tendo uma triste relação com essa doença, o ator revelou que tem buscado inspiração em membros da família dos quais também passaram pelo câncer:

Perdi minha mãe para o câncer de mama. Perdi minha irmã Sharon para o câncer de mama. Ela tinha 36 anos de idade. Perdi minha sobrinha, Shannon. Ela tinha 29 anos de idade. Eu vi o que aquelas mulheres da minha família passaram e pensei comigo mesmo: 'Se eu puder ser apenas um por cento tão forte quanto elas eram, então vou ficar bem.

Sem perder o bom humor diante de uma situação tão difícil, Dave revelou que sua irmã Karen e ele, tem juntos optado por pequenas piadas para manter o ânimo:

Ela tem me apoiado muito e é engraçada. Então estamos fazendo piadas sobre isso. Uma das minhas piadas é que em quatro semanas eu passei do [signo de] Virgem para Câncer. Sou um grande fã de hóquei. Então, quando eles disseram: Você tem NHL. E eu pensei: Finalmente cheguei à NHL [National Hockey League - Liga Nacional de Hóquei, em tradução livre]

Coulier já concluiu o primeiro dos seis tratamentos de quimioterapia e está levando tudo dia após dia. Ele também afirmou que de certo modo, tem se mantido calmo diante o diagnóstico:

Quando recebi a notícia pela primeira vez, fiquei chocado, é claro, porque não esperava, e então a realidade se instalou e me vi notavelmente calmo com qualquer que fosse o resultado. Não sei como explicar, mas havia uma calma interior sobre tudo isso, e acho que isso é parte do que vi com as mulheres da minha família passarem. Elas realmente incutiram isso em mim e me inspiraram de certa forma porque elas foram magníficas passando pelo que passaram, e eu pensei: Estou bem com isso também. Tive uma vida incrível em uma jornada com pessoas incríveis ao meu redor e estou bem. Isso muda a perspectiva, com certeza.