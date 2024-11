Preta Gil recebe visita de Thiaguinho no hospital e se derrete: Te amo

Mais uma luta pela frente! Preta Gil revelou, no dia 22 de agosto, que não está mais em remissão do câncer. A cantora passou o ano de 2023 focada no tratamento da doença, que foi diagnosticada inicialmente no intestino, e estava na fase apenas de monitoramento de seu caso. Agora, no entanto, ele voltou em quatro partes do seu corpo. Com a nova descoberta dos médicos, ela retomou a quimioterapia imediatamente.

Na última terça-feira, dia 12, a artista mostrou que recebeu a visita surpresa de uma pessoa muito especial. Nos Stories do Instagram, Preta mostrou que Thiaguinho foi ao hospital vê-la.

A famosa, que em menos de 24 horas após ter recebido alta da última internação precisou retornar à unidade médica, ficou toda feliz em ver o cantor e os dois deram um abraço bem apertado. Ao legendar o registro do momento, escreveu:

Ele veio me ver. Thiaguinho, te amo.