Governo de São Paulo realiza 'Dia D' de combate à dengue

Nesta quarta-feira, dia 13, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES) realiza o "Dia D" de mobilização estadual contra a dengue. Ao promover atividades para combater o mosquito Aedes aegypti, o objetivo do evento é reforçar a importância da prevenção durante os períodos de chuvas intensas no Estado. Em 2024, São Paulo já registrou mais de 2 milhões de casos da doença e quase 2 mil óbitos até o início de novembro.

A ação faz parte da Semana Estadual de Mobilização contra as Arboviroses, que acontece de 11 a 16 de novembro. Conselhos municipais de saúde, o Instituto Butantan, a Defesa Civil e a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo também participam da iniciativa.

Na capital paulista, a ação acontece na Escola Estadual Frontino Guimarães, em Santana. Por lá, estão previstas atividades educativas e lúdicas sobre prevenção e eliminação de criadouros, além de uma campanha de limpeza. Os alvos são os recipientes que acumulam água, como pneus velhos, latas e vasos de plantas.

Na ocasião, a Defesa Civil e a prefeitura de São Paulo irão realizar, também, varreduras na área ao redor da escola. A estratégia inclui remover focos de água parada em locais de difícil acesso, como calhas e entulhos acumulados.

Segundo a coordenadora de Controle de Doenças da Secretaria Estadual de Saúde, Regiane de Paula, o trabalho é importante porque, com o aumento das temperaturas e o regime de chuvas irregulares, o ambiente se torna ainda mais propício para a proliferação do mosquito.

"As mudanças climáticas no Estado contribuem para que as transmissões das arboviroses prosperem mais rapidamente e exigem mais atenção da população", destaca a coordenadora em comunicado da SES.

Para todos os municípios

O "Dia D" se estende por todo o Estado, com ações coordenadas para conscientizar os moradores sobre como prevenir a proliferação do Aedes aegypti, transmissor da dengue e também de zika e chikungunya.

Ações de combate ao vetor nas residências e locais públicos serão reforçadas, promovendo um esforço coletivo para diminuir os riscos e proteger a população contra doenças que, além de graves, sobrecarregam o sistema de saúde.

A Secretaria de Estado da Saúde também lançou o portal Dengue 100 Dúvidas, no qual responde as 100 perguntas mais frequentes sobre dengue, zika e chikungunya.

A plataforma também combate fake news que circulam nas redes sociais e orienta a população sobre essas doenças.