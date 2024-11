Chapa 1, com Dominiqueli candidato à reeleição, reúne 300 advogados

Cerca de 300 apoiadores prestigiaram, na noite de segunda-feira, evento da Chapa 1 – Advocacia mais unida, advocacia forte, que lançou a candidatura à reeleição do atual presidente da subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Santo André, Leonardo Dominiqueli Pereira, para o mandato 2025/27. A chapa tem Mirian Bazote como vice.

A eleição para a renovação da diretoria da OAB Santo André será realizada dia 21 de novembro, das 9h às 17h, de forma totalmente online, pela primeira vez na história da seção paulista da OAB.

Para além da celebração, Dominiqueli destacou a importância da união do grupo, de entender e difundir as propostas e o trabalho já realizado durante a atual gestão. “Nosso slogan na campanha passada era Advocacia unida e, agora, é Advocacia mais unida. Isso não ocorre aleatoriamente, foi pensado. Tenho a honra e o privilégio de manter nosso grupo unido, além daqueles que trouxemos para reforçar o time. A ideia é dar continuidade ao trabalho na nossa casa – que, aliás, é arquitetonicamente uma das mais belas do Estado de São Paulo. Arrumamos a casa e, desde que assumimos, transformamos a Casa da Advocacia em Casa da Cidadania e a tornamos funcional”, disse.

Durante o seu discurso, o candidato à reeleição ressaltou desafios e conquistas do triênio, com apoio da diretoria, e que termina em 31 de dezembro deste ano.

“Implementamos a primeira sala de audiência virtual do Estado dentro do espaço da CAASP (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo) a fim de dar mais oportunidade ao advogado para fazer audiência dentro da casa dele. Ampliamos as instalações do segundo andar e temos lá oito computadores novos. Para aprimorar ainda mais a advocacia, temos duas salas da ESA (Escola Superior de Advocacia), além do espaço de coworking, rooftop (cobertura) e área gourmet para encontros e descontração”, destacou.

Dominiqueli ressaltou o importante apoio de lideranças presentes, como o candidato à eleição da seccional paulista, o criminalista Leonardo Sica, acompanhado da vice, Daniela Magalhães, que compõem a Chapa 14.

Também esteve presente Antonio Carlos Cedenho, desembargador aposentado do TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) e ex-presidente da OAB Santo André.

Leandro Petrin, especialista em Direito Eleitoral, ressaltou que o evento demonstra importante movimento para o avanço da advocacia. “Tanto em Santo André com o Leo (Dominiqueli) como na seccional com o Sica, a advocacia abriu as portas, deixou de ficar encastelada e avança para o mundo atual, da tecnologia e novas relações. Estas duas diretorias entenderam isso. Não podemos retroceder.”