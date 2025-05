Charge - 1º de maio de 2025

O governo do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), recebeu ontem a aprovação unânime da Câmara Municipal para a criação de bolsas 100% gratuitas para 115 alunos de graduação e mestrado da Faculdade de Direito do município, a partir do segundo semestre deste ano, direcionado à população de baixa renda. Nesta primeira etapa, a administração municipal bancará o benefício por meio de R$ 600 mil. A expectativa é que o programa seja ampliado em 2026.

Denominado de Direito ao Futuro, o programa foi anunciado anteontem por Marcelo Lima pelas redes sociais, ao lado de vereadores governistas e diretora da autarquia municipal, Priscilla Simonato. A redação é mais um passo realizado pelo governo, visando ampliar o acesso a munícipes em vulnerabilidade ao mercado de trabalho. Por essa razão, a matéria passou sem objeção no plenário do Parlamento, partindo agora para sanção do prefeito e publicação no Diário Oficial da próxima semana.