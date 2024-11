Inflação no Reino Unido 'definitivamente' não foi vencida, afirma dirigente do BoE

Dirigente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Catherine Mann afirmou que a inflação no Reino Unido "definitivamente" não foi vencida. Durante participação no painel "Mulheres do Banco Central" nesta quarta-feira, 13, ela afirmou que especialmente a inflação de serviços está persistente.

"O principal índice de preços do consumidor do Reino Unido não está dizendo se a dinâmica da inflação foi vencida", disse Catherine, ao mencionar que a maioria dos fatores mostra um viés ascendente dos preços. "Estou pronta para cortar juros em maior escala quando os riscos de inflação passarem", acrescentou.

Na ocasião, ela também reforçou que há uma "ameaça" relacionada aos preços de energia que, segundo ela, têm maior probabilidade de subir do que cair.