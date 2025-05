Bolsas da Ásia fecham em alta após China dizer que avalia negociação tarifária com EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 02/05/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, após a China sinalizar disposição de iniciar negociações tarifárias com os EUA.

O índice japonês Nikkei subiu 1,04% em Tóquio, a 36.830,69 pontos, impulsionado por ações dos setores farmacêutico e químico, enquanto o Hang Seng avançou 1,74% em Hong Kong, a 22.504,68 pontos, o sul-coreano Kospi registrou modesta alta de 0,12% em Seul, a 2.559,79 pontos, e o Taiex exibiu o melhor desempenho na região, com ganho de 2,73%, a 20.787,64 pontos.

A China disse hoje que está avaliando a possibilidade de abrir negociações sobre tarifas com o governo Trump. Comunicado do Ministério do Comércio chinês pede, no entanto, que os EUA estejam preparados para corrigir "práticas equivocadas" e cancelar as tarifas unilaterais.

O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas de 145% a importações da China. Em retaliação, os chineses aplicaram tarifação de 125% aos produtos americanos.

Em função do feriado do Dia do Trabalho, as bolsas da China estão fechadas desde ontem (1) e só voltarão a operar na terça-feira (06).

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo sétimo pregão consecutivo hoje, com alta de 1,13% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.238,00 pontos.

