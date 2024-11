John Paulson diz não poder assumir cargo de secretário do Tesouro sob Trump

O investidor veterano John Paulson não está no páreo para se tornar secretário do Tesouro do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, disse Paulson em comunicado ao The Wall Street Journal.

"Embora vários meios de comunicação tenham me mencionado como candidato a secretário do Tesouro, minhas complexas obrigações financeiras me impediriam de ocupar um cargo oficial na administração do presidente Trump neste momento", explicou o investidor. "No entanto, pretendo continuar ativamente envolvido com a equipe econômica do presidente e ajudar na implementação das propostas políticas pendentes do presidente Trump."

Paulson, que há anos é um fervoroso apoiador de Trump, estava no grupo de pessoas consideradas para o posto de secretário do Tesouro, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

Sua decisão de se retirar da consideração essencialmente abre caminho para o colega investidor Scott Bessent conseguir o cargo.

Bessent tornou-se nos últimos dias o favorito para assumir cargo na próxima administração Trump, disseram vários aliados de Trump.

O senador Bill Hagerty também é visto como um candidato, informou o Journal anteriormente. Fonte: Dow Jones Newswires.