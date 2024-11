Megan Fox anuncia gravidez do quarto filho, o primeiro com Machine Gun Kelly

Esperando a cegonha! No dia 11 de novembro, Megan Fox usou as redes sociais para contar que está esperando o seu quarto filho, o primeiro com o namorado Machine Gun Kelly.

Para contar a novidade, a artista postou um clique exibindo a barriguinha e o teste de gravidez com o resultado positivo:

Nunca nada está realmente perdido. Bem-vindo de volta, escreveu na legenda.

A atriz já é mamãe de Noah, de 10 anos de idade, Bodhi, de nove anos de idade, e Journey, de seis anos de idade. As três crianças são frutos de seu antigo relacionamento com Brian Austin Green.

Importante lembrar que, em 2023, Megan revelou ter sofrido um aborto espontâneo.