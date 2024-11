L I V R O S. Lutas sindicais no Grande ABC. Vieira Vivo, o reconhecimento. Claudia Brino e seus poemas.

HINO QUE INSPIRA

“Oh! Santo André! Livre terra querida. A cidade preferida por seu povo de fé”.

Versos iniciais do poema “Em teu solo semeias a vida... mudanças”, de Eleni Aparecida Porto Peredo, para o volume 2 de “Poemas da Cidade”, série da Editora Coopacesso, 2015.

Eleni, educadora, é natural de Campinas.

MOVIMENTO SINDICAL

Em seu mais recente livro, de julho deste ano, Candido G. Vieitez, de São Caetano, registra a ação de três homens que fizeram história no movimento operário da região e que vão sendo esquecidos: o pintor Guido Poianas, o vereador Jurandir Alécio e o sindicalista Marcos Andreotti.

Para completar, Vieitez focaliza a presença dos metalúrgicos de São Caetano no período 1957-1984.

Arremata o autor: “(...) o movimento operário e popular encontra-se hoje diante do desafio de descobrir como romper com esse tremendo imbróglio e retomar a imprescindível tarefa de trabalhar em prol da transformação revolucionária de uma sociedade que, crescentemente, vai dando sinais de barbárie e de impotência para atender às necessidades de existência da humanidade”.

HOMENAGEM NACIONAL

Do Casal 20 de São Vicente, o poeta e editor Vieira Vivo. Ele ganha um livro-homenagem, com todos esses nomes da capa: 51 escritores de oito estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Participaram do X Concurso Nacional Viagens pela Escrita 2024, promoção da PoeArt Editora, Volta Redonda (RJ).

Escreve Jean Carlos Gomes, editor e presidente da Academia Volta-redondense de Letras: “(...) homenageamos o consagrado poeta e editor Vieira Vivo que tem uma obra rica e vastíssima com destacada atividade literária no Brasil e além-fronteiras”.

Ao que Vieira Vivo responde: “Os artigos de ‘Memória’ a respeito de nosso trabalho editorial também contribuíram para que este livro-homenagem se realizasse”.

O livro traz um capítulo de 21 páginas dedicado a Vieira Vivo, com seus dados biográficos, lista de livros que escreveu, poemas e uma entrevista elucidativa.

“As mídias digitais tornaram-se ferramentas rápidas e eficientes para pesquisas e expansão de contatos. Mas, nos trouxe o mau hábito de lermos tudo superficialmente e com rapidez. (...) Tudo o que está na internet pode ser alterado, corrompido, falsificado, copiado ou removido sem que o próprio autor tenha conhecimento”.

POEMAS 3

Do Casal 20 de São Vicente, a poeta e editora Claudia Brino. Ela está lançando a terceira edição de “Chorando reticências”, um de seus livros de poemas.

“O poema é um vestido de estrofe inteira” – cita Iacir Anderson Freitas ao alinhavar a obra de Cláudia.

“A flor, para se abrir, cativou pétala por pétala o pensamento de Deus”, pinça Teresinka Pereira outro verso da mesma querida Claudia.

Simples assim? É o que parece. “(...) a simplicidade é apenas uma aparência na coleção “Chorando Reticências”, nos acode novamente Teresinka.

E lá vem Claudia Brino, toda prosa nos seus versos:

“A palavra voa e o boato corre solto”.

“Faltou-me coragem de gente grande para pular no pescoço do outro e cometer o ato da ideia”.

“Do corpo só sobra a seguinte tatuagem: pele em carne e osso”.

CREPÚSCULO

Corram e adquiram as verdades de Cândido Vieitez, do casal Claudia e Vieira Vivo e de toda essa gente querida, o que inclui os prefaciadores e 51 escritores de um Brasil que resiste e escreve, com tinta e papel – o que significa para sempre.

ÍNDICE

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 12 de novembro de 1994 – Edição 8856

MANCHETE – Violência de motoristas marca greve de ônibus.

EDITORIAL – A lei e a greve. A liberalidade dos juízes no caso dos serviços essenciais tem estimulado as paralisações.

CULTURA & LAZER – Mostra expõe fotografia publicitária do Grande ABC. Evento no saguão do Teatro Municipal de Santo André reunia a produção de 13 estúdios da região; parte dos 45 trabalhos expostos foi criada para o mercado internacional.

Os expositores: Bauer, Carrer, Chromossomos, D’Favari, Laf Studio, MSP Fotografia, N&F Imagem, Paulo Augusto, Reflex, R. Trevelin, Telefoto, Tempot Tori e Tori.

EM 12 DE NOVEMBRO DE...

1904 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra) – Fomos informados que a perpétua comissão da capela Santa Cruz sempre se resolveu a dar melhor andamento aos interesses da mesma. Esperamos que isto não fique só no projeto.

NOTA DA MEMÓRIA – Apesar da ironia do correspondente, o certo é que a capela, hoje parte integrante da matriz da paróquia São Sebastião - que seria criada décadas depois - resistiu inclusive ao início da sua demolição nos anos 1980, sendo reformada.

À frente da preservação, a saudosa advogada e historiadora Gisela Leonor Saar.

Roma, 12 – A “Tribuna” exortava os eleitores a não votarem nos republicanos e socialistas. Já os partidos populares uniam-se para combater, nas eleições de desempate marcadas para o dia seguinte, os candidatos monárquicos.

1954 – Industriais norte-americanos visitavam o Rio de Janeiro atraídos pela nova legislação federal que favorecia a aplicação de capitais estrangeiros na fabricação de automóveis no Brasil.

1959 - Willys Overland do Brasil, com fábrica em São Bernardo, lançava o automóvel Dauphine para concorrer com o Fusca da Volkswagen.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Paraná, hoje é o aniversário de Amaporã, Planaltina do Paraná e Realeza.

Em Goiás, Campo Alegre de Goiás, Cromínia e Mairipotaba.

Em Tocantins, Goiatins e Itacajá.

E mais: Alcobaça (BA), Armação dos Búzios (RJ), Batayporã (MS) e Borborema (PB).

HOJE – Dia do Diretor de Escola – Dia do psicopedagogo – Dia Nacional do Inventor – Dia do Pantanal – Dia Nacional dos Supermercado – Dia Nacional de Prevenção de Arritmias Cardíacas e Morte Súbita.

São Josafá Kuncewycz

12 de novembro

Ucraniano (1580-1623), foi membro da religião cismática russa e se converteu à Igreja Católica Apostólica Romana em 1595. Tornou-se arcebispo de Polotsk. Pela sua conversão foi assassinado e lançado a um rio na cidade de Vitebsk, na Rússia Branca, em 1623. Tinha 43 anos.

