Ônibus pega fogo na divisa de Diadema

Um ônibus pegou fogo na manhã desta segunda-feira (11) na região da divisa de Diadema com São Paulo, no bairro Eldorado. De acordo com informações apuradas pelo Diário, o incêndio teria sido causado por uma pane elétrica.

No momento do incidente, apenas o motorista estava a bordo e não sofreu ferimentos. O fogo começou na parte frontal do veículo e se espalhou rapidamente, atingindo fios de energia elétrica e casas próximas ao local. A ocorrência foi registrada na Rua Antônio Carlos Vieira de Andrade, altura do número 23.

As autoridades foram acionadas e equipes de emergência controlaram as chamas. O caso será investigado para confirmar as causas do incêndio.