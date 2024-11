Ludmilla e Brunna Gonçalves falam sobre descoberta da gravidez: Foi um momento muito íntimo e marcante

Vem bebê por aí! Ludmilla e Brunna Gonçalves surpreenderam ao anunciar gravidez no último final de semana e deixaram os fãs morrendo de amores. Em uma entrevista ao Fantástico, no último domingo, dia 10, as duas falaram um pouco mais sobre a novidade e as expectativas para a gestação.

- Aí eu que comecei a colocar pilha nela: Olha, eu quero ter filho agora! Eu quero que meu filho veja o que a mãe dele é e o que ela faz. Eu quero levar ele comigo e ser amiga dele. E ela respondeu: Ah, vamos esperar mais um pouco. Até o momento que ela estalou e disse que iria atrás. Foi aí que comecei a ficar com medo, iniciou a cantora.

Brunna ainda relatou como descobriu a gravidez e disse que já estava sentindo.

- Eu estava sozinha. Eu fiz a transferência e tinha um certo tempo para poder dar o positivo, só que eu sou muito ansiosa. Não esperei esse tempo! Fui à farmácia e comprei vários testes. Depois do quarto dia, comecei a fazer os testes. O pessoal da clínica deram nove dias de tolerância para dar positivo. Eu comecei no quarto dia sozinha, fiz o teste e deu negativo. Já no quinto dia eu disse: Gente, estou vendo um risquinho. Não acredito!. Abri outro teste e fiz, depois fiz um digital e só assim para eu acreditar, contou a dançarina.

- Ela pulou de alegria e foi um momento muito íntimo e marcante. Um momento que marcou uma chavinha em nossas vidas, relatou Brunna sobre a reação da esposa.

Questionadas pela jornalista Maju Coutinho sobre a previsão de chegada do bebê, o casal respondeu que prefere guardar esse momento apenas para a família.

- Isso é uma coisa que a gente não quer falar agora. A gente só quer guardar esse momento para gente. Para pelo menos ter uma coisa só nossa, sabe?, explicou Ludmilla.

- No mundão de hoje em dia, existem vários modelos de família, inclusive a gente tem uma história aqui perante às câmeras. Eu não tive um pai presente, então eu cresci com a minha avó e a minha mãe. Elas foram mulheres guerreiras, maravilhosas e formaram essa adulta. A gente tem um modelo de família diferente em duas pessoas, a gente pensa em criar essa criança com muito carinho e amor. É mostrando para ela o que é certo e o que é errado, nossos valores e limites. Estou aqui com o peito cheio, querendo que ela venha logo!, contou a funkeira.