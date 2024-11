Bruna Marquezine, Xuxa Meneghel, Isis Valverde... Confira quem subiu no palco da D23, evento da Disney no Brasil

O evento da Disney no Brasil foi cheio de novidades e contou com painéis de diversas séries e até convidados especiais. No encerramento da D23, que ocorreu dia 10, alguns atores brasileiros subiram no palco para promover as novas produções nacionais, que chegam no streaming da empresa em 2025.

Xuxa Meneghel

Xuxa apareceu no evento ao lado da atriz Ywyzar Tentehar para falar sobre a série Tarã, que conta com uma história de defesa dos povos originários e do meio ambiente. O trailer foi exibido em primeira mão para quem estava por lá.

Isis Valverde

Isis também subiu ao palco para divulgar sua nova série: Maria e o Cangaço. A produção irá mostrar o cangaço pelo ponto de vista da mulher e contar a história do relacionamento de Maria Bonita e Lampião.

Bruna Marquezine

Marquezine encantou os fãs com a comédia romântica Amor da Minha Vida, que teve um trecho do primeiro capítulo exibido para o público. A série estreia no dia 22 de novembro.

Ficou ansioso para assistir alguma?