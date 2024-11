Após cirurgia no coração, Welder Rodrigues conta que recebeu diagnóstico de diabetes: Consumia açúcar de forma desesperada

Welder Rodrigues, ator e humorista, concedeu uma entrevista ao Fantástico, que foi ao ar no último domingo, dia 10, para falar sobre os problemas de saúde recentes que vem enfrentando. No início do mês, em suas redes sociais, ele contou que precisou passar por um procedimento cirúrgico no coração após descobrir que estava com duas artérias coronárias entupidas.

Sobre como descobriu o diagnóstico, Welder contou:

- Foi uma sequência de sortes. Fui ao médico, realizei uma tomografia e, na sequência, disseram: O seu coração entupiu.

Logo depois da cirurgia, uma nova surpresa, o humorista recebeu o diagnóstico de diabete:

- Eu não sabia, e consumia açúcar de forma desesperada. Deixava doces ao lado do meu computador, minha despensa estava cheia. Precisamos pensar sobre que estamos comendo.

Depois dos sustos, Welder contou que tudo serviu como um aviso, para cuidar melhor da saúde:

- Minha recuperação está maravilhosa. É importante tomar medicamentos, obedecer recomendações médicas e fazer a fisioterapia.

Melhoras para ele, não é?