Em seu melhor ano, Yuri Alberto despista sobre permanência no Corinthians e sonha com seleção

O atacante Yuri Alberto vem sendo um dos responsáveis por tirar o Corinthians da zona de rebaixamento e colocá-lo na briga por vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O jogador admitiu que está em seu melhor momento na carreira e já sonha com uma vaga na seleção brasileira, hoje comandada pelo técnico Dorival Júnior.

"Estou muito feliz pelo meu momento aqui no Corinthians. É o meu melhor ano disparado, não só no Corinthians, mas na carreira. Ano passado tive dificuldade, mas sempre consegui ajudar com gols, fiz 15. Hoje, estou feliz aqui, mas o futuro a Deus pertence", disse o atacante, que revelou os seus próximos objetivos.

"É um objetivo meu. Um dos maiores. Então, creio que fazendo meu trabalho aqui, me doando dentro de campo, creio que o pessoal está de olho, está vendo", completou.

Apesar de despistar sobre o futuro, Yuri Alberto não deve deixar o Corinthians tão cedo. O atacante tem contrato até o fim de 2017 e vem sendo um dos principais nomes do time comandado pelo técnico Ramón Díaz.

O jogador, de 23 anos, chegou a marca de 26 gols na temporada, além de seis assistências. O seu melhor ano foi em 2021, quando balançou as redes em 19 oportunidade. No Corinthians foi no ano passado. Na ocasião, fez 15 gols.

O Corinthians vem de quatro vitórias consecutivas na competição, com 41 pontos. Na próxima rodada, o desafio é diante do Cruzeiro, na quarta-feira, às 11h, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada.