PSDB participa de fórum em defesa da democracia no México

Representantes do PSDB estiveram na Cidade do México na última semana para participar do segundo encontro do fórum América Livre, que aconteceu entre os dias 6 e 9 de novembro.

O evento reuniu lideranças de centro-direita em defesa da democracia e contra regimes autoritários de esquerda, como Venezuela, Cuba e Nicarágua.

Participaram do evento em nome do PSDB o presidente estadual da sigla em São Paulo e prefeito de Santo André, Paulo Serra, e o tesoureiro nacional da Juventude do PSDB, Ryco Daniel.

“Estivemos no fórum para tratar sobre a importância da democracia, dos processos de participação e da questão da liberdade. Fui convidado para integrar um painel que fala da importância dos poderes dos governos subnacionais, ou seja, no caso do Brasil, estados e municípios e a participação das pessoas no sentido de preservar liberdades”, afirmou Paulo Serra.

O fórum foi promovido por mais de 35 organizações, entre ONGs, think tanks e fundações políticas de mais de 25 países, como a Fundação Konrad Adenauer. O evento fez um contraponto à aliança autoritária representada pelo Foro de São Paulo e teve como fundamento o compromisso conjunto com a liberdade, a democracia, o estado de direito e a economia de mercado.

“O presidente Lula acaba se colocando, dentro do Brasil, como um defensor da democracia. No entanto, ele tem uma atitude muito contraditória, porque na política externa ele acaba de alguma forma protegendo Venezuela, Cuba e outros regimes antidemocráticos e não democráticos”, destacou Paulo Serra, durante sua participação no painel.

O América Livre organiza periodicamente importantes fóruns internacionais. O primeiro congresso internacional aconteceu de 25 a 27 de outubro de 2023, também na Cidade do México, e reuniu mais de 300 participantes da América Latina, Estados Unidos e Europa.