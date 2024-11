Eleição da mesa diretora da Câmara movimenta bastidor em São Bernardo

Os bastidores da disputa pela presidência da Câmara de São Bernardo estão movimentados. Os vereadores reeleitos José Aurélio Bacelar de Paula, o Aurélio (Podemos), e Joilson Santos (PRTB) já se colocaram como candidatos. Ambos representam partidos que integraram a coligação que elegeu prefeito Marcelo Lima (Podemos), primo do atual chefe do Legislativo, Danilo Lima (Podemos) – que, nos bastidores, está cotado para permanecer no comando da Casa.

Aurélio afirmou ao Diário que não vê problemas caso Danilo Lima, da mesma sigla, queira continuar na presidência. “O Podemos é o partido que fez mais vereadores (cinco). Acho importante ter mais nomes concorrendo ao comando da Câmara. Aí, o mais preparado, com certeza, será escolhido”, pontuou o podemista, que vê espaço para melhorias na Casa. “Hoje está nota 8. Pode melhorar.”

À reportagem, Danilo não confirmou a intenção de concorrer novamente à presidência. Porém, nos bastidores, a informação é de que o podemista quer continuar no cargo porque, como neste biênio focou nas eleições, daqui para frente poderia se dedicar a melhorar sua gestão.

Para Joilson Santos, a mesa diretora precisa de renovação. O vereador destacou a importância da alternância de poder. “Defendo que toda a mesa seja renovada, não apenas a presidência. Entendo que a atual composição teve um mandato apagado. O presidente se relacionou pouco com os colegas. Então, não vejo com boa ou má a atuação (da atual mesa)”, afirmou.

Os vereadores Fran Silva (Avante) e Ivan Silva (PRTB), líder de governo na Casa, também defendem a renovação dos integrantes da mesa diretora. Para o parlamentar do Avante, que ainda estuda a possibilidade de colocar seu nome na disputa, os 28 vereadores têm o direito de concorrer ao posto.

“Nada contra o atual presidente, mas precisamos renovar. Temos de dar chance a outros vereadores de compor a mesa diretora. É sadia a alternância de poder. Tivemos um avanço sob a gestão do Danilo, mas há muito o que melhorar. Por isso é importante a renovação”, destacou.

Ivan Silva considera legítima uma possível recondução de Danilo Lima ao cargo, mas acredita que a renovação é benéfica. Também afirmou que, de dentro da base de apoio do prefeito eleito, pode sair um nome convergente para a disputa da presidência da Casa. “Em São Bernardo, a base não racha. Então, creio que chegaremos, sim, a um nome de consenso.”