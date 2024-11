Sem atuar na temporada, lateral Dodô rescinde com o Santos

O Santos entrou em acordo com Dodô e oficializou a rescisão contratual do lateral, que não entrou em campo nesta temporada. O jogador perdeu o prestígio do técnico Fábio Carille e sua saída já havia sido indicada pelo presidente Marcelo Teixeira desde o fim do Campeonato Paulista.

"O Santos Futebol Clube e o lateral Dodô, de forma amigável, chegaram a um acordo para a rescisão de contrato. O Clube deseja sorte e sucesso nos próximos passos da carreira", diz a breve nota oficial do clube.

Com 32 anos, Dodô foi um dos remanescentes do rebaixamento do clube na temporada passada. Neste seu retorno, fez apenas 18 jogos com a camisa santista e deu uma assistência.

Apesar de ter contrato até 2025, Dodô não vinha nem sendo relacionado pelo treinador, que pouco falou sobre o atleta durante o ano. O lateral continuou treinando normalmente nas dependências do clube, mas sem receber qualquer oportunidade na Série B. Ele tem passagens também por Atlético-MG, Cruzeiro e Corinthians, além de Sampdoria, Roma e Inter de Milão.

O Santos é o líder da Série B do Brasileiro, com 65 pontos, e pode confirmar o acesso na segunda, às 21h, diante do Coritiba, no estádio Couto Pereira, em caso de vitória.