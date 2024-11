16º Encontro de Cantadores Repentistas do Nordeste acontece em Diadema

O Teatro Clara Nunes, em Diadema, receberá, neste sábado (9) às 18h, o 16º Encontro de Cantadores Repentistas do Nordeste em Diadema. O evento faz parte da Feira Literária de Diadema (FLID) e irá contar com os poetas Guilherme Nobre, Zé Cândido, Edival Pereira, Manuel Ferreira, Zé Milson Ferreira, Geraldo Brito, Titico Caetano e Geivan Pereira.

O apresentador do encontro, cordelista, poeta e artista, Moreira de Acopiara, explica a influência da cultura nordestina em Diadema e dos munícipes que acompanham o projeto. “Nossa cidade é uma grande cidade nordestina. Boa parte da população veio de lá, trazendo os seus saberes, incluindo a tradição do cordel, da cantoria, da viola, do repente e do desafio, que são importantes manifestações da cultura brasileira.”, afirma.

“Não posso deixar de mostrar a arte dos poetas nordestinos que virão aqui. Grande parte deles moram no município há anos e estão muito empolgados para serem recepcionados pelo público que, desde o primeiro encontro, nos prestigia fielmente”, complementa.