Semasa apresenta projetos em congresso ambiental

A educação ambiental é transformadora, sendo necessária para que o futuro possa ser cada vez mais sustentável. Para demonstrar o potencial dos trabalhos andreenses nesta área, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), por meio da Gerência de Educação e Mobilização Ambiental, apresentou nesta semana dois trabalhos técnicos durante o 15º Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental, que aconteceu de 5 a 8 de novembro, na cidade de Belém, no estado do Pará.

O evento foi organizado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais e de Saneamento e contou com palestras, minicursos, apresentações de trabalhos técnicos de forma oral, além de duas visitas técnicas – uma ao Aterro Sanitário de Marituba (no bairro Guamá, em Belém) e outra à Unidade de Conservação Parque do Utinga.

Foram selecionadas duas propostas do Semasa: o “Diagnóstico participativo para elaboração do Plano de Educação Ambiental e Comunicação do Parque Natural Municipal do Pedroso” e o “Hendu – das telas aos espaços construídos e naturais do município de Santo André”. Os trabalhos dividiram espaço junto a outras apresentações que também envolviam a temática da educação ambiental.

Para a gerente de educação e mobilização ambiental do Semasa, Elaine Cristina da Silva Colin, partilhar a experiência andreense e conhecer outras iniciativas enriquece as dinâmicas e ações de educação ambiental. “O tema principal deste congresso está muito vinculado à gestão e à educação ambiental frente às mudanças climáticas, sendo já uma preparação para a COP30, que vai acontecer no ano que vem aqui em Belém”, explica Elaine.

O Plano de Educação Ambiental do Parque do Pedroso está inserido no eixo de trabalho “‘Educação e Territorialidade”’. Ele foi desenvolvido de forma participativa e intersetorial, de forma a estimular as dimensões simbólicas de vínculo e pertencimento para promoção da conservação ambiental da Unidade de Conservação andreense. Foram realizadas oficinas e pesquisas e, agora, o plano está em fase de compilação dos dados. A expectativa é lançar o diagnóstico no primeiro semestre de 2025.

O Hendu, palavra em tupi-guarani que significa escutar, ouvir e entender, surgiu em 2020 pela necessidade de o Semasa prosseguir com as atividades de educação ambiental durante a pandemia de Covid-19. O portal disponibiliza jogos, atividades e dicas ambientais que podem ser trabalhadas pelas crianças e seus responsáveis, de modo a despertar o interesse dos pequenos pelas questões ambientais.