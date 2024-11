Em campo, desempenho é quase nenhum, mas escândalos boleiragem dão goleada

Pelo menos aqui no nosso quintal, o pessoal da bola está virando manchete pelas batidas de carro, coleção de amantes, traições, apostas ilegais, vendas de resultados e outros sensacionalismos do gênero.

VAR à parte, quase nada pelo desempenho em campo.

Repare que praticamente todo dia tem um escândalo diferente, manchando camisas de cores e tamanhos diferentes, casos muito mais próprios para as páginas policiais.

O problema é que, pelo impedimento de poder destacar o que efetivamente deveria, toda essa enxovalhada acaba dominando os programas esportivos da TV, das rádios e portais da internet.

Também por aí, o mundo mudou e foram bem significativas as transformações no nosso Brasil varonil, país do futebol.

Em outros tempos, já um pouco distantes, tivemos craques maravilhosos, que também nunca foram santos, longe disso, e nem candidatos a tal, mas não davam bandeira.

Sabiam, muito bem, como fazer dentro do campo e, fora, porque cuidavam de seguir o sábio Bezerra da Silva: “o bom malandro não berra”.

Como se vê, também por aí diminuímos de tamanho. Será que já saiu o escândalo de hoje?

Olha o estrago

O start foi um post inconveniente da Record Europa, perguntando “se houvesse repescagem na ‘Fazenda’, quem você colocaria de volta?”. Uma bobagem.

Porém, suficiente para um alguém qualquer repercutir na rede social e desencadear o boato da repescagem. Toca a imprensa correr atrás.

Como ficou isso

Isso é só um exemplo para demonstrar como o jornalismo passou a ser refém de tantas mentiras plantadas, a todo instante, nas redes sociais.

E isto, além do exemplo citado da “Fazenda”, no caso TV, se estende a tantos outros setores, como jornalismo, esporte, economia e até a vida pessoal de zilhões de criaturas.

Semana de festa

Como parte das comemorações dos 25 anos, a partir desta segunda-feira, no “Rede TV News”, a Rede TV! exibirá uma retrospectiva, em cinco capítulos, revisitando momentos marcantes do esporte ao longo desse tempo.

Na sexta, dia do aniversário, irá ao ar uma matéria especial sobre sua própria história, inclusive com entrevistas e depoimentos de Amilcare Dallevo, Marcelo de Carvalho e Amanda Klein.

A seu tempo

Em relação ao que tem hoje no ar, a direção do SBT ainda não tem nenhuma definição do que sai ou que fica para 2025.

Trata-se de um trabalho que irá considerar o que cada programa alcançou, em audiência, repercussão e faturamento, ao longo da atual temporada.

Sempre existe

Para toda regra, uma exceção: em se tratando da programação 2025 do SBT, a reestreia do “Vem pra Cá” já é uma certeza.

Mas só a partir de agora serão decididos mais detalhes, como formato e apresentadores.

Só um detalhe

Sobre essa troca “Chega Mais” para “Vem pra Cá”, o departamento comercial é quem dará a última palavra, se poderá acontecer mesmo e quando.

De uma forma ou de outra, haverá a necessidade de se encontrar uma substituta para Regina Volpato, que sai em dezembro. A informação é que ainda não tem ninguém. Ana Furtado, por enquanto, é só um nome falado.

Segredo em cima

A respeito do novo programa do SporTV para 2025, o que se sabe, até agora, é que terá exibição nas noites de domingo.

Todas as outras decisões estão limitadas à chefia do seu departamento de esportes.

Primeira exibição

“Agreste”, primeiro longa de ficção do documentarista Sérgio Roizenblit, terá pré-estreia nesta segunda-feira, às 19h30, no Belas Artes, em São Paulo.

Baseado na peça de Newton Moreno, tem todo o seu elenco formado por atores nordestinos, gente de teatro, como, Luci Pereira, Aury Porto, Badu Morais, entre outros.

Aí já não sei

Para oficiais efeitos, Dodô e Maurício Noriega serão os comentaristas esportivos da Record no ano que vem. Nunca se confirmou nada, oficialmente, sobre o Muller até aqui.

Porém, numa convenção em Fortaleza, na semana passada, nos slides de apresentação do futebol, mostraram uma foto com os três: Dodô, Noriega e... Muller.

Hoje é um novo dia

Se você notar a cor laranja em muitos figurinos dos artistas convocados para a tradicional mensagem de fim de ano da Globo, não estranhe. Foi uma recomendação interna, mas não a única. A campanha será lançada no início de dezembro.

Bate – Rebate

• Com Elisa Romero, Vanessa Giácomo e Dan Stulbach, mais a direção de Ernani Nunes, “Fé para o impossível” chega aos cinemas em 27 de fevereiro...

• ... Elisa, que está à espera do seu primeiro bebê.

• O Centro Cultural Jerusalém, no Rio, tem recebido com frequência profissionais da Record...

• ... É que parte da preparação para “Paulo”, nova série bíblica, acontece nesse local...

• ... Augusto Zacchi e André Lima são as novidades do elenco.

• Stephanie Freitas, superintendente de jornalismo na Rede TV!, entrou em período de férias. Volta dia 20.

• Humorista e influenciadora, Gessica Kayane, a Gkay, gravará a segunda temporada do “Acerte ou Caia!”, programa do Tom Cavalcante nos domingos da Record.

· Há a certeza que o Allianz Parque terá casa cheia para o show de Roberto Carlos, dia 27...

· ... Em um dos momentos do especial será incluída a música inédita que RC gravou com Andrea Bocelli...

· ... Chitãozinho e Xororó, conforme antecipado, estarão no programa...

· ... Mas um problema de agenda inviabilizou a presença de Caetano e Bethânia.

· O documentário “Eu Tenho Uma Voz”, com Bia Brumatti e disponível no Globoplay, ganhou o prêmio de Melhor Curta-Metragem no 17º Festival de Cinema Brasileiro de Los Angeles (LABRFF) 2024.

C´est fini

Os principais canais de TV estão se movimentando para a cobertura do G20. Como se sabe, a cidade do Rio de Janeiro vai receber os líderes das principais economias do mundo no fórum internacional da entidade, que acontecerá entre os dias 18 e 19 deste mês.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!