Sequestradores são identificados em Diadema

O reconhecimento de um veículo pelo sistema Terminal Prodesp (sistema de TI do Governo do Estado) foi o responsável pela captura de sequestradores em Diadema na manhã desta sexta-feira (8). A prisão dos seis criminosos aconteceu na altura do km 17 da Rodovia dos Imigrantes.

Segundo as apurações do 3º Distrito Policial de Diadema, o carro era roubado e foi observado pelo sistema já em um endereço próximo, na Rua Sebastião Barbosa de Oliveira, no Bairro Serraria.

Com o patrulhamento acionado e a chegada dos agentes policiais na área conhecida como ponto de uso de drogas, um dos abordados foi prontamente reconhecido pela vítima.

A partir da prisão da quadrilha, as investigações seguem no 3º DP municipal.